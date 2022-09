Úroková sazba zůstává na sedmi procentech. Bankéři z ČNB se pro změnu nevyslovili

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Aktuální rozhodnutí se sazbami nehýbat opakuje postoj ČNB z předchozího měnovémho zasedání v srpnu, které poprvé vedl v roli guvernéra Michl.

Česká národní banka ve čtvrtek ponechala také lombardní sazbu na osmi procentech. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní finanční domy mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, zůstala na šesti procentech.

Čekání na snížení

Analytici zachování výše úrokových sazeb očekávali. Podle nich zejména vývoj meziroční inflace, která v srpnu klesla na 17,2 procenta z červencových 17,5 procenta, nahrával argumentům těch členů rady, kteří nechtěli sazby dále zvyšovat.

Stabilitu sazeb až do konce roku předpokládá i hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš, podle kterého by ke zvyšování úroků mohl bankovní radu přimět zřejmě jen výrazný tlak na oslabování koruny. Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler má za to, že k opětovnému růstu by mohla vést i situace, kdy by akceleroval růst mezd a znovu by začala růst inflace. Ani on ale nečeká, že by k tomu došlo.

„Trh nepředpokládá, že by ČNB úrokové sazby zvýšila,“ poznamenal. „Není otázka, zda ČNB sazby zvýší, ale spíš, když začne sazby v příštím roce snižovat.“