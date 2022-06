Obchod s USA dosahuje jedenácti miliard dolarů ročně. Vystrčilova mise ho má dál podpořit

„Tím, jak Spojené státy podporují střední a východní Evropu obrannou spoluprací, ty země to dál přibližuje k sobě a otevírá to mnoho dveří pro další byznys,“ říká viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.

Společnost pomáhala americké vládě s přemístěním sedmaosmdesáti tisíc Afghánců během loňského hektického odchodu spojeneckých sil z blízkovýchodní země. Je přesvědčena, že teď by byl software prospěšný také při poskytování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

„My to pořád chceme řešit z centra nějakými nařízeními a směrnicemi a ono možná ten přístup opačný, že to jde zdola, od těch, kteří se s těmito problémy dnes a denně setkávají, by mohl být efektivnější,“ zvažuje nabídku předseda Senátu Vystrčil.

Inovativní a designový hasicí přístroj

Své produkty do Spojených států zase přiváží čeští podnikatelé. Například designový hasicí přístroj, který není třeba schovávat, aby nehyzdil interiér, a který zároveň splní svůj účel v případě požáru. Jde o zcela nové řešení české firmy, která by svůj výrobek ráda dodávala i do amerických mrakodrapů.