Slovensko sníží závislost na ruském plynu o dvě třetiny

Habeck upozornil na to, že na přechod na čisté zdroje energie nezbývá mnoho času, neboť je to úkolem současné politické generace. Poukázal také na to, jak ruská invaze na Ukrajinu demonstruje rizika energetické závislosti na fosilních palivech.

Podepsaná deklarace sleduje tři cíle, kterými jsou co nejrychleji zavádět opatření na ochranu klimatu, soustředit se na technologie pro zrychlení energetické transformace a podpora třetích zemí v ochraně klimatu a přechodu k čisté energii.

Německo chce do roku 2030 získávat až 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů a do roku 2035 až sto procent, nyní tento podíl činí asi dvě pětiny. Nynější tempo výstavby čistých energetický zdrojů je ale v Německu pomalé, takže se zemi nedaří plnit emisní závazky. Habeck chce proto posílit zejména budování větrných parků, které vázne.

Německo loni vybudovalo 484 pevninských větrných elektráren s instalovaným výkonem 1925 megawattů, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst nově instalovaného výkonu o 35 procent. Na moři v loňském roce nevznikly žádné německé větrné elektrárny. Německo předpokládá, že každá spolková země uvolní pro zdroje energie z větru dvě procenta plochy.

Země G7 chtějí do roku 2035 energii převážně z bezuhlíkových zdrojů

Skupina sedmi rozvinutých průmyslových zemí G7 chce do roku 2035 vyrábět elektrickou energii převážně z uhlíkově neutrálních zdrojů, oznámil německý ministr hospodářství Robert Habeck. Zdůraznil, že je to poprvé, co se státy této skupiny k takovému závazku přihlásily.

„V roce 2035 by ve všech státech G7, a to je novinka, ke které se hlásí každá země skupiny, měl být energetický sektor převážně bezuhlíkový. Odchod od uhlí je společným cílem G7,“ řekl Habeck. Poukázal také na to, že některé státy, jako Británie, postupují v energetické transformaci rychleji než ostatní. Členy G7 jsou vedle Německa a Británie také Francie, Itálie, Japonsko, Kanada a Spojené státy.

„Německo se snaží být také rychlejší,“ řekl Habeck. Německá vládní koalice sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze, Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) chce do roku 2030 získávat až 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů a do roku 2035 až sto procent. Nyní tento podíl činí asi 40 procent. Německá koaliční smlouva počítá také s tím, že v ideálním případě by mohlo Německo přestat spalovat uhlí pro výrobu energie do roku 2030. Dosavadní plány přitom počítaly s rokem 2038.