Za deset let se cena parcely v Praze v nejžádanějších lokalitách znásobila téměř dvakrát

V Praze v Horních Počernicích je aktuálně na prodej pozemek, kam se vejde asi padesát rodinných domů. Zatím je nezasíťovaný, sítě jsou přivedeny na jeho hranici a cena podle Kateřiny Holoubkové z RE/MAX činí tři tisíce korun na metr čtvereční.

Pokud by tento pozemek byl ale již rozdělený na jednotlivé zasíťované parcely, pak by jeho cena dosáhla až čtrnácti tisíc korun na metr čtvereční. „Pozemek ještě před deseti lety by se takto zasíťovaný prodával zhruba za pět až šest tisíc korun,“ dodává Holoubková. V Praze se přitom jedná o parcelu, která je spíš levnější.

Například v pražské Troji se metr čtvereční se všemi přípojkami na pozemku prodával před dvaceti lety za sedm tisíc korun. Před deseti to bylo 16 tisíc. Teď je to skoro 25 tisíc za metr. Volné pozemky se tu ale prodávají jen výjimečně.

Za deset let se tak cena parcely v Praze v nejžádanějších lokalitách znásobila téměř dvakrát. Jen pro srovnání –⁠ cena zlata za stejnou dobu rostla pomaleji. A na jiných místech v Česku je situace podobná.