Vláda shání podporu pro nový rozpočet s rekordním deficitem. Opozice však od ní požaduje také škrty ve výdajích

Vláda shání podporu pro „nový rozpočet,“ který by měl mít rekordní půlbilionový schodek. Celkem 100 miliard korun chce pak kabinet poslat na vyšší investice nebo obcím. Peníze hodlá nasměrovat i na podporu kultury, sociálních služeb nebo na boj s kůrovcem. Ani po středě však nemá vláda pro svůj návrh vyjednanou politickou podporu. Má na to čas do 23. června, kdy by o něm měla jednat sněmovna na své mimořádné schůzi.