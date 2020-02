Začal summit o sedmiletém rozpočtu EU. Dohodu neočekává skoro nikdo

Velká část prezidentů a premiérů před začátkem jednání v Bruselu tvrdila, že ze svých požadavků nehodlá slevit a že dohodu bude velmi těžké nalézt. Předseda Evropské rady Charles Michel dal najevo, že je v případě potřeby připraven summit protáhnout na několik dní.

Jednání je ovlivněno tím, že odchodem Británie z EU přijde unijní rozpočet zhruba o 10 miliard eur ročně.

Babiš: Nejdříve jednat o příjmech

Český premiér Andrej Babiš (ANO) při příjezdu řekl, že vrcholní představitelé zemí EU by se nejdříve měli dohodnout na příjmech rozpočtu a případném pokračování rabatů. Až následně by měli debatovat o rozdělení peněz.

Dodal, že pro Česko je naprosto nepřijatelný návrh ohledně emisních povolenek. Podle plánu předsedy Evropské rady Charlese Michela by měly země odvádět část výnosů z emisních povolenek do evropského rozpočtu na politiky spojené s ekologií. Česká republika by v případě schválení tohoto návrhu přišla o zhruba dvě miliardy korun ročně.

„Měli bychom zůstat v jednoduché rovině, a to je říci si nejdříve, kolik se zaplatí, jestli zůstanou rabaty nebo ne, a potom to rozdělit. Rozpočet EU je jediný na světě, kde se nejdříve rozděluje a pak se hledají zdroje. Je tam prostor rozdělit ty peníze lépe, a to i podle našich představ,“ uvedl Babiš.