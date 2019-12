Prodáme ze státních rezerv zbytečné kovy, řekl Havlíček. Nejdříve musí být nové krizové plány, oponovali Jurečka a Fiala

přehrát video OVM: Kde leží bohatství státu?

Ministr Havlíček v pořadu zdůraznil, že nejde o vzácné kovy, ale o základní kovy, které jsou za zenitem, některé staré až 50 let. Navíc český průmysl, který by je potřeboval v krizových situacích, by chtěl především slitiny. Dodal také, že nyní je vhodný čas – z hlediska vysokých tržních cen – na prodej. Výnosy z prodeje musí jít do rozpočtu, protože to odpovídá rozpočtovým pravidlům. SSHR obhospodařuje produkty za 30 miliard korun a jejich správa stojí 2,5 miliardy, dodal Havlíček.

Ministr také uvedl, že je potřeba připravit ve spolupráci s ministerstvy nové plány pro případ krizí typu záplav, válečných konfliktů, kyberhrozeb, zastavení dodávek klíčových surovin ze zahraničí. Tedy hrozeb 21. století, ne hrozeb bývalé studené války. Tyto krizové plány by měly být hotovy do března příštího roku, podle nich by se pak měnila koncepce státních rezerv. Havlíček předpokládá, že bude potřeba proměnit například potravinové zásoby, zajistit jinou mobilizační techniku a také změnit strukturu léků. Ministr doplnil, že pod jeho resort patří tři burzy, přes které by se kovy prodávaly v klasickém systému veřejných zakázek. Do rezerv by se mělo postupně nově dostat lithium, tantal a jaderné palivo.

Fakta Jednání Bezpečnostní rady státu o nové koncepci státních rezerv Jednání Bezpečnostní rady státu o nové koncepci státních rezerv Stát chce do 31. března 2020 připravit novou koncepci řízení, práce a nakládání se státními hmotnými rezervami. Po jednání Bezpečnostní rady státu to počátkem prosince řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Bezpečnostní rada státu podle něj potvrdila, že koncept držení kovů ve státních rezervách je překonaný, a souhlasila s tím, že první část současné struktury kovů bude prodána už příští rok.

Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr dříve uvedl, že v rezervách jsou nyní uskladněny měď, hliník, nikl, olovo a zinek.

S prodejem současných kovů podle Havlíčka souhlasí i ministerstvo obrany. „Ministerstvu obrany jde o to, že pakliže by nastala nějaká kritická situace, jestli máme dostatečně zabezpečeno to, aby se výroba například v obranném průmyslu úplně zcela nezastavila. Pokud my toto potvrdíme a zvládneme, například na bázi jiných moderních kovů, slitin nebo jiných položek, které s tím jsou spojeny, tak s tím nebude žádný problém,“ uvedl ministr.

Komodity pro případ krizových stavů, například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin, schraňuje SSHR. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby ropy, leteckého petroleje, potravin či léků. Právě struktura uchovávaných léků se má podle Havlíčka změnit také. Kvalitní a v dostatečném množství jsou podle něj naopak například provizorní mosty pro případ přírodních katastrof.

