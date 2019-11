Ministerstvo průmyslu chystá škrty v podpoře solárních zdrojů. Ušetřit by chtělo šest miliard korun

Část sněmovní opozice plán ministra Havlíčka (nestr. za ANO) podporuje. Zároveň ale upozorňuje, že to pro Českou republiku může být i riziko.

„O to víc, jak je to citlivé téma, by mělo ministerstvo postupovat obezřetně a vést o tom řádnou diskuzi s politickými stranami zastoupenými ve sněmovně. Je to téma citlivé a v budoucnu můžou České republice hrozit arbitráže,“ řekl místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí Jan Zahradník (ODS) si myslí, že dotační tituly jsou dány na léta dopředu. „Solární podnikatelé mají jistotu, že jim ty dotace přijdou, tak jak jim to předešlý zákon schválil.“

Od provozovatelů fotovoltaických elektráren zaznělo varování směrem k ministerstvu průmyslu a obchodu. Pokud by chtělo retroaktivně snižovat podporu, bránili by se soudně. „Majitelé budou své investice bránit a budou hájit podmínky, které jim stát v minulosti slíbil,“ řekl Martin Sedlák se Svazu moderní energetiky.

Miliardy mají směřovat jinam

Resort průmyslu chce zvýšit i závazek podílu zelené energie, který musí Česko plnit v roce 2030. Evropské unii slibujeme 22 procent, což je o jedno a půl procenta víc, než byl původní plán.

V roce 2025 má docházet k útlumu uhlí. Nahrazovat by jej měly právě obnovitelné zdroje. Do budoucna tak hodlá ministerstvo podporovat výstavbu obnovitelných zdrojů prostřednictvím modernizačního fondu. Peníze tedy nemají jít na provoz, ale peníze mají podnikatelé dostat na investice.

Původní plán počítal s 51 miliardami, nově to má být jen 15 miliard. To kritizuje například ministerstvo životního prostředí jako nedostatečnou motivaci. „Samozřejmě se s tím seznámíme. My s MPO právě na podpoře obnovitelných zdrojů velmi spolupracujeme,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).