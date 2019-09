Česko může zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, tvrdí studie. Ministerstvo to nevylučuje

Generální tajemník OSN António Guterres vyzval už před pondělním klimatickým summitem představitele států, aby místo vzletných slov předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by podle něj mělo do roku 2030 snížit emise o 45 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Klíčové je tak snížení emisí na základě Pařížské smlouvy, která je rámována dohodou států na udržení růstu průměrné teploty o 1,5 °C a vytvoří potřebné investice ve výši 1,7 bilionu dolarů ročně. Investice do moderní energetiky promítnuté v úspoře nákladů za znečištění ovzduší, snížení nákladů za zdravotní péči a redukce škod na životním prostředí pak má převýšit nutné náklady. Svět podle kalkulací Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) ročně ušetří šest bilionů dolarů.

Realita je však zatím jiná. Podle energetického experta Aloise Míky dosavadní národní plány na snižování emisí skleníkových plynů signatářských zemí Pařížské dohody ukazují na zvýšení teploty do konce tohoto století o zhruba tři až čtyři stupně. „To je v příkrém rozporu s tím, co si Pařížská dohoda klade za svůj cíl, tedy zabrzdit nárůst teploty na maximálně dva stupně Celsia a pokud možno zřetelně pod to. Ale hlavně, ignoruje to i vývoj ve světě,“ konstatuje Míka.

V srpnu 2018 totiž dosáhl celkový instalovaný výkon solárních a větrných elektráren na světě podle agentury Bloomberg hodnoty tisíc gigawattů. „To je pro představu výkon tisíce bloků, které jsou v Temelíně. Samozřejmě, že jejich výroba je mnohem nižší než tisíc takových jaderných bloků vzhledem k přerušovanému charakteru výroby obnovitelných zdrojů. Ale o to nyní nejde. Bloomberg předpokládá, že ke zdvojnásobení této kapacity, tedy dalších tisíc gigawattů, dojde během pěti let, a to při nákladech o 46 % nižších,“ vysvětluje Míka.