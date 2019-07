Pro Česko není jiná cesta než jádro, říká ministr Havlíček

video Karel Havlíček v Interview ČT24: „Výstavba jaderných bloků je dnes státní zájem, a to velký státní zájem“

„Že bychom to dohnali obnovitelnými zdroji, je nesmysl. S ohledem na ekonomiku, s ohledem na geografické možnosti, technologické možnosti i určitou míru bezpečnosti,“ řekl ministr.

Domnívá se, že k roku 2030 je možné očekávat, že se obnovitelné zdroje budou na výrobě elektřiny podílet asi z 23 nebo 24 procent, v současnosti je to 14 procent. Mohlo by ale být i hůře, protože před koncem příštího desetiletí skončí státní podpora solárů. „Je otázka, jestli po roce 2029 budou mít solární parky, když nebudou mít podporu, chuť dále fungovat,“ upozornil ministr Havlíček.

Dodal, že v současnosti stojí podpora obnovitelných zdrojů 46 miliard ročně, z toho 28 miliard jde právě na soláry. To se Karlu Havlíčkovi zdá příliš. „Nechci říct, že je solár něco špatného. Chci říct, že se to špatně vymyslelo, špatně se to mezi roky 2005 a 2010 ukonalo,“ uvedl.

Německá cesta pro Česko není, soudí ministr

Že jde Německo jiným směrem, nepovažuje český ministr průmyslu za zásadní. Jednak vnímá, že Němci ze svého rozhodnutí zbavit se jádra „mají těžkou hlavu“, jednak podle něj disponuje spolková republika zdroji nesrovnatelnými s těmi českými.

„Německo je velmi bohatou zemí, která si může dovolit investice tohoto charakteru, protože tak zvaná zelená energie stojí neuvěřitelné prostředky,“ poznamenal Havlíček. Odlišné jsou podle něj i geografické možnosti obou zemí.

V souhrnu tedy má ministr průmyslu a obchodu o zdrojích energie, které se budou v Česku používat, zcela jasno: „Není jiná cesta než jádro. Kdokoli nad tím pochybuje, tak to dělá buď ideologicky, nebo účelově.“