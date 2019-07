Tuzemské podniky začínají cítit ochlazování ekonomiky. Změna přichází z Německa

Průmyslové zakázky v Německu v květnu klesly o 2,2 procenta, zatímco v dubnu o 0,4 procenta vzrostly, oznámil v pátek tamní statistický úřad. Květnový propad je navíc mnohem výraznější, než čekali analytici, kteří jej v anketě agentury Reuters odhadovali na 0,1 procenta.

„To je ale mizérie!“ okomentoval údaje o zakázkách ekonom banky VP Bank Thomas Gitzel. „Kvůli výraznému poklesu nových zakázek zůstane průmyslová výroba ve druhé polovině roku mimořádně slabá, což zvyšuje riziko recese německé ekonomiky,“ řekl analytik agentuře Reuters.

Spolkové ministerstvo hospodářství také upozornilo, že domácí průmyslový sektor zřejmě zůstane slabý i v příštích měsících. To potvrzují i dříve zveřejněné údaje o tovární aktivitě, která se v červnu snížila už šestý měsíc za sebou.

Havlíček: Počkejme půl roku

S ohledem na celokontinentální význam německého hospodářství by se tak podle agentury Bloomberg mohlo ukázat, že zpomalování ekonomické aktivity v Evropě není dočasné, ale že může být trvalejšího charakteru.

Pro Česko je pak dění v sousedních hospodářstvích o to důležitější, že na exportu závisí. Do evropských zemí vyváží 90 procent tuzemského zboží, do států Evropské unie pak jde necelých 84 procent a z toho největší část - třetina - putuje právě do Německa.

„Troufám si tvrdit, že to zatím není žádný fatální pokles, a i když německá ekonomika v tuto chvíli ochlazuje, tak se to českých firem netýká tolik jako německých. Faktem na druhou stranu je, že obvyklá doba, kdy je u nás (ochlazení) vidět, je zhruba půl roku. Takže počkejme pár měsíců a budeme vědět víc,“ říká vicepremiér pro hospodářství a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (nestr. za ANO).