ŽIVĚ: Nové jaderné zdroje v Česku budou financovány dceřinými společnostmi skupiny ČEZ

Materiál o jaderné výstavbě počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ – a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu. Informoval o tom vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Vládní zmocněnec Jaroslav Míl minulý týden uvedl, že pokud nastane změna podmínek, která by znamenala, že investice ČEZu nebude ekonomicky efektivní, stát by firmě tuto ztrátu kompenzoval. Jako podpora státu budou podle dokumentu také uzavřeny smlouvy mezi státem a ČEZem, které umožní zajistit získání úvěru pro stavbu zdroje za výhodných podmínek obdobných tomu, jako by si půjčoval stát. Podle dřívějších informací má nový jaderný blok v Česku stát stovky miliard korun.

S garantovanými cenami se nepočítá

Návrh naopak nepočítá s poskytnutím státní záruky návratnosti projektu, jak je známa z Velké Británie v případě elektrárny Hinkley Point. Takzvaný Contract for Difference tam umožňuje postavit jadernou elektrárnu za pomoci garantovaných cen elektřiny. Beze změny má zůstat také akcionářská struktura ČEZ, ve kterém vlastní 70 procent stát prostřednictvím ministerstva financí a zbytek jsou minoritní akcionáři.

Podle minoritního akcionáře a kritika současného vedení ČEZ Michala Šnobra je ale takzvaná put opce, tj. že ČEZ bude moci za určitých podmínek předat státu dceřinou firmu, která bude mít stavbu na starosti, silnější garancí než Contract for Difference. „Díky ceně jaderného bloku a všem dalším rizikům je jasné, že případný nový blok nikdy nebude stavět ČEZ na současném akcionářském půdorysu, ale téměř jistě stoprocentní státní společnost,“ dodal.

Vznikne expertní tým kolem Míla

V pondělí schválený materiál počítá také s tím, že kolem zmocněnce Míla se má nově ustavit expertní tým, jehož členy bude pět energetických odborníků - bývalý ředitel ČEZ Jan Vacík, Vojtěch Michalec, Jaromír Novák, Vladivoj Řezník a Jana Siegerová.

Vláda předkládaný materiál schválila se změnami. Podle Havlíčka bylo rozhodnuto, že se vládní výbor pro jadernou energetiku nebude nakonec rozšiřovat o zástupce senátorů, členy naopak zůstanou zástupci všech stran Sněmovny. „Počítáme s tím, že se členy Senátu budeme dělat pravidelná setkání, případně je budeme zvát na výbor, ale už jsme to nerozšiřovali,“ napsal agentuře ČTK.

Výbor tvoří více než 20 lidí, na rozdíl od minulosti jsou všichni jeho stálými členy. Kromě některých ministrů se jednání účastní například generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, předseda dozorčí rady ČEZu Otakar Hora nebo předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Jak postupovat v době sucha

Vláda v pondělí schválila novelu vodního zákona, která počítá se zřízením komisí, jež budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Komise budou moci zakázat v době sucha povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

Novela vznikala několik let. Vyhlašovat se podle ní mají stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Stát plánuje zřízení komisí, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Komise by měly být na úrovni krajů a státu, v připomínkovém řízení vypadla možnost zřizování komise u obcí s rozšířenou působností.

Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu. Dalšími členy mají být zástupci krajského úřadu, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů, hygieniků, a pokud by na území kraje byla významně dopravně využívaná vodní cesta, pak bude v komisi i zástupce ministerstva dopravy.

Novela počítá s vytvářením plánů s návrhy opatření, která by začala platit při nedostatku vody. Pořizovat a aktualizovat by je měly krajské úřady ve spolupráci se správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Takový plán se bude pořizovat i pro celé území ČR.

Další body programu

Vláda také podpořila poslanecký návrh, podle kterého by každoročně 21. srpna významný den připomínal oběti invaze a následnou okupaci Československa vojsky bývalé Varšavské smlouvy. Předlohu podepsalo devět desítek poslanců ze všech klubů kromě KSČM, rozhodnou o ní zákonodárci.

Kabinet rovněž odmítl návrh KSČM na ústavní ochranu vody a nerostného bohatství. Podle podkladů pro jednání ministrů předloha nepřináší praktické zvýšení ochrany vody a přírodních zdrojů, vedla by k podstatné změně ve vlastnických poměrech. Podle autorů má ústavní novela zamezit spekulacím s přírodním bohatstvím.

Vrátit by se měl kabinet i k vyhodnocení plnění úkolů z programového prohlášení u příležitosti červnového ročního výročí od jmenování vlády. Ministři projednají také záměr na zvýšení platů učitelů do roku 2023 na 130 procent průměrné mzdy.

Dále by se ministři měli zabývat například poslaneckým návrhem, aby v rámci společné části maturity měli studenti nadále na výběr mezi cizím jazykem a matematikou.