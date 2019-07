Vláda schválila plán, jak snižovat administrativní zátěž podnikatelů. Teď už doopravdy, říká Havlíček

Ministerstvo uvedlo, že do tří let by se mělo změnit nejméně třiatřicet právních předpisů, a zjednodušit tak 133 povinností, které podnikatelům v současné době legislativa ukládá. Pro letošní rok plánuje materiál uskutečnit nejvíce opatření – zhruba padesát.

Jde například o insolvenční a exekuční řízení, neúměrný počet kontrol, sdílení dat uvnitř státní správy, komplikovanou orientaci v právních předpisech a daně.