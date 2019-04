Paušální daň pro malé podnikatele se odkládá. Mohla by začít během roku 2020, tvrdí Schillerová

Podle představ ministerstva financí by ji mohli (ale nemuseli) využít živnostníci podnikající na plný úvazek, kteří mají obrat do milionu ročně. To je zároveň i hranice pro podnikatele, kteří nemusí platit DPH.

Premiér Babiš letos v lednu hovořil o připravenosti zavést tuto daň od ledna 2020. To už ale neplatí a s ministryní financí plán minimálně o půl roku odložil. „Jestli to bude 2020, nebo 2021… žádal jsem paní ministryni, aby to udělala co nejdřív, ale je podstatné, aby to bylo v rámci toho programového období,“ řekl premiér nyní. Čtyřletý mandát této vlády začal v roce 2018.

Ministryně financí uvedla, že si klade reálné cíle. „Právě na tomhle, na IT systémech a na absolutní nepřipravenosti zhavarovalo kdysi Jednotné inkasní místo,“ upozornila.

Podnikatelé by namísto tří dnešních odvodů posílali na jeden účet jen minimální sociální a zdravotní pojištění plus měsíční daň z příjmů 500 korun. V roce 2020 by tak dohromady šlo o necelých pět a půl tisíc korun měsíčně. Živnostníci zároveň nebudou muset vést účetnictví a stát je nebude kontrolovat.