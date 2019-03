Bez byrokracie, ale také beze slev na daních. Myšlenka jediného odvodu pro živnostníky má svůj háček

Jenže živnostník, který se rozhodne pro tuto variantu, už nebude podávat daňové přiznání. A neměl by si tak kde slevy odečíst. „Oni to budou řešit jenom v rovině platební a budou posílat daň. Samozřejmě může to pak uplatnit třeba druhý z partnerů. To jsou různé kombinace,“ uvedla Schillerová.

Živnostníkům by podle návrhu odpadla administrativa spojená s vedením evidence příjmů a s daňovým přiznáním i následné kontroly. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by celkově částka pro jednoho podnikatele neměla přesáhnout 5500 korun měsíčně. Novinku by mohli využít podnikatelé s ročním obratem do milionu korun. Ten je také hranicí pro registraci k DPH.

Ztráta slev na dani se však nelíbí části opozice. Místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti) nemá s myšlenkou paušální daně problém. „Ale nechceme, aby to bylo maskované zvyšování daní pro živnostníky.“

Předsedkyně rozpočtového výboru Miroslava Vostrá (KSČM) je vstřícnější. „Zda přijde o slevy, rozhodne sám poplatník. Většinou poplatníci nejlépe vědí, jaký systém jim vyhovuje.“

„Obecně to podporuji, ale jen v dobrovolné formě. To znamená jedině, když se pro to živnostník rozhodne,“ uvedl už dříve předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

ČSSD chce znát náklady, ODS je připravena pomoci

Podporu zatím ministryně financí nemá vyjednanou ani u koaliční ČSSD. Její předseda Jan Hamáček trvá na tom, aby ministryně Schillerová na koaliční radě řekla, co navrhuje, kolik to bude stát a co to bude znamenat. „K tomu pak můžeme zaujmout stanovisko“. Hamáček už dříve upozorňoval také na riziko nízkých důchodů pro živnostníky.

To občanští demokraté jsou připraveni se na přípravě návrhu podílet. Podle předsedy strany Petra Fialy strana podobné kroky před časem sama navrhovala. Například chtěla, aby se možnost jediného odvodu dotkla více živnostníků. Proto navrhovala zdvojnásobit hranici pro registraci k DPH na dva miliony. „Teď se pojďme bavit o tom, jak to udělat. Aby to bylo pro ty malé skutečně výhodné,“ dodává Fiala.