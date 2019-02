Banky, alkohol, dividendy: Vláda hledá, kde vzít miliardy do státního rozpočtu

Ministr vnitra ale vidí jako možnou záplatu na zalátání děr v rozpočtu i daňové výjimky. „Provedeme jejich screening, je jich několik desítek, takže i tam skryté rezervy jsou. Je dobré se také podívat na stovky miliard zahraničních dividend, které odtékají do zahraničí formou divident. Pokud i tam by se 15–20 miliard podařilo najít, jsme v úplně jiné situaci,“ dodal ministr vnitra.

Hamáček nemá problém ani se zdaněním tvrdého alkoholu, což by podle něj mohlo přinést do státní kasy „jednotky miliard“.

Podle něj je jednou z možností zavedení sektorové daně u bank. „Znamenala by deset miliard navíc,“ naznačil Hamáček. V tom se ale neshodne s premiérem Andrejem Babišem (hnutí ANO), protože v některých evropských zemích se zavedení této daně promítlo do bankovních poplatků spotřebitelům.

„Musíme se podívat, co to je na úředníky, jestli to povede ke snížení byrokracie, nebo se škrtají tabulková místa, která jsou prázdná. I to by bylo dobře, ale v tomhle nevidím tu úsporu. My jsme říkali: nenabírejte úředníky,“ reagoval na Hamáčka předseda ODS Petr Fiala.

Podle něj Babišova vláda ignorovala varování ODS: „Kdyby ta situace nebyla vážná, tak bych se tomu musel smát. Léta varujeme, že se projídá ekonomický růst. Že se navyšují výdaje, rozdělují peníze a že až ekonomický růst skončí, budeme mít velké problémy.“

Vláda prý ODS obviňovala z toho, že straší lidi: „Teď sama ministerstva přichází s tím, že růst bude menší. Najednou sama vláda a ministerstvo práce a sociálních věcí říká, že bude problém, až půjdou Husákovy děti do důchodu. Řada věcí, o kterých dlouhá léta mluvíme, najednou na ně přichází vláda. Pozdě. Přichází na ně ve chvíli, kdy už problémy nastaly, mohli jsme se přitom na ně dopředu připravit,“ dodal předseda opoziční ODS.