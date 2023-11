Je tady manévrovací prostor, vláda by mohla stávkujícím v něčem ustoupit, míní ekonom

„Musím s premiérem souhlasit, že nejde odstoupit od snahy konsolidovat veřejné finance,“ řekl Bureš s tím, že je stále prostor pro vyjasnění některých úsporných kroků.

„Veřejné finance sice reformu potřebují, ale pod námi nehoří zapálená plošina, je tady určitý manévrovací prostor, který vláda má, a myslím si, že by ho měla v těch jednáních využít,“ dodal.

Například u energeticky náročných odvětví by podle něj mohla vláda ustoupit. „Je tam určitý prostor zamyslet se nad tím, jestli právě těmto oborům, jako jsou zpracovatelé kovů, neponechat nějaké výjimky, co se týká nárůstů regulovaných složek cen elektřiny do příštího roku,“ řekl. Podle něj to může tyto firmy poškodit oproti sousedním zemím, kde nárůst těchto složek tak vysoký není. Určitý kompromis by viděl i v oblasti školství.