Stávku ve školství už bude těžké odvrátit, uvádějí ministr i šéf odborů

„Frustrace z toho, jak se na ně hrnou ty úkoly, a oni nevidí světlo na konci tunelu, to bude velmi obtížné říct, že to (stávku) neuskutečníme,“ uvedl šéf školských odborů.

„Požadavky, které odbory vznesly, nejsou z mého pohledu úplně jednoznačné. Vlastně nevím, co jsou úplně přesně podmínky, které si odbory stanovují pro to, aby ta stávka nebyla,“ řekl ministr.

Do stávky školských odborů zbývá už jen týden. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) v neděli připustil, že přesvědčit je během několika dnů, aby nestávkovaly, bude těžké.

Ministerstvo školství dostane v příštím roce do svého rozpočtu o čtyři miliardy korun více než letos – celkem 269 miliard. Ještě v září přitom hrozilo, že resort dostane oproti letošku o jedenáct a půl miliardy méně.

Problémem jsou hlavně platy nepedagogů

A už to podle Dobšíka část členů školských odborů znervóznilo. Znovu se s Bekem potkají v úterý večer po zasedání koaličních lídrů. Šéf resortu chce získat do rozpočtu dalších až pět miliard.

Odboráři dlouhodobě zdůrazňují, že dveře škol v den stávky mají zůstat zavřené nikoliv kvůli platům učitelů, ale kvůli výdělkům nepedagogických pracovníků, tedy školníků nebo kuchařů v jídelnách, kteří nemají růst příjmů garantovaný.

Dalším důvodem stávky je spor o maximální počet hodin dotovaných ze státního rozpočtu. Školy by totiž kvůli tomu mohly podle některých ředitelů přijít o část peněz. „To je něco, co jsme řešili za našich vlád každý rok, je to také věc, která se nedá jen tak škrtnout,“ vysvětlila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Opozice chce do školství přesunout peníze z jiných kapitol rozpočtu

Koalice ve druhém čtení rozpočtu nepředložila pozměňovací návrh, který by přesunul část peněz ve prospěch resortu školství. Z různých kapitol je navrhují převést obě opoziční hnutí. „Budeme se snažit, aby školství mělo více peněz,“ sdělil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.