Ministr školství odmítá snižování počtu nepedagogů, do budoucna je ale nechce platit z rozpočtu resortu

Na základní škole Ohradní v Praze 4 pro děti vaří celkem sedm kuchařek, tabulkově by tam ale mohli mít i devět míst. Ta se ale dlouhodobě nedaří obsadit. Zájemce odrazuje třeba výše platu. Vedoucí jídelny jim totiž při nástupu nabízí 22 tisíc hrubého.

„Pokud by počet zaměstnanců ještě poklesl, tak bychom museli přijít s nějakým řešením, které by uspořilo práci. Předpokládala bych, že by se víc využívaly polotovary,“ zamýšlí se vedoucí jídelny Marcela Zgrajová.

Návrh rozpočtu z pera ministerstva financí počítá pro resort školství na příští rok se zrušením dvaceti tisíc míst – hlavně nepedagogů. Právě to bylo jedno z hlavních témat školských odborů na jednání s ministrem Bekem. „V tuto chvíli považuji za nezbytné pokrýt ty náklady ze státního rozpočtu a budu tuto pozici hájit i na vládě,“ avizoval.

Změny ve financování

V dalších letech by se ale už podle ministra školství neměly pozice, jako jsou uklízečky, kuchařky nebo školníci, financovat z rozpočtu resortu. „Na rok 2025 si dovedu představit diskusi, která by přesouvala financování těchto pozic na zřizovatele. Ale musí to být doprovázeno dohodou o změnách v rozpočtovém určení daní,“ nastiňuje Bek.

Případnou systémovou změnu odboráři vítají. Do roku 2025 se ale podle nich nestihne. „To bude souviset se změnou dalších věcí – školským zákonem, rozpočtovým určením daní, financováním. takže ten legislativní proces asi bude dlouhý,“ odhaduje předseda školských odborů František Dobšík.

Už teď navíc podle něj někteří zřizovatelé škol na nepedagogy přispívají. Jinak o pozice kvůli tabulkovým platům tak jako v ZŠ Ohradní není zájem.