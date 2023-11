Lipavský jednal s Blanárem o zájmech v NATO i EU. Fico by měl do Česka přijet v listopadu

Lipavský řekl, že Česko nahlíží na V4 prakticky a pragmaticky. V brzké době se podle něj uskuteční setkání na prezidentské úrovni. Ministr zahraničí má za nutné počkat na sestavení vlády i v Polsku, až poté je podle něj vhodné svolat zasedání V4 například na úrovni šéfů diplomacií.

„Abychom se nesešli deklaratorně a mohli řešit reálnou politiku ve střední Evropě,“ poznamenal. Mezi témata, která je podle něj možné ve V4 řešit, zařadil spolupráci občanů, infrastrukturní propojení, ale také ekonomické záležitosti nebo nelegální migraci. Potřeba je podle něj mluvit i o situaci na Ukrajině.

Lipavský se s Blanárem bavil o Ukrajině a Izraeli

Český ministr zahraničí Lipavský k pondělnímu jednání doplnil, že jeho hlavním účelem bylo se navzájem poznat, naladit se a začít mapovat oblasti spolupráce obou zemí. „Z hlediska zahraničních vztahů jsme se bavili o našem pohledu na Ukrajinu nebo situaci v Izraeli a Gaze,“ doplnil Lipavský.

České ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že návštěva slovenského ministra zahraničí by měla potvrdit, že Česko a Slovensko jsou nejbližšími sousedy a pevnými spojenci v regionu střední Evropy i euroatlantických strukturách.

Blanár při svém uvedení do funkce minulý týden prohlásil, že Slovensko bude mít svrchovanou zahraniční politiku, která bude brát zřetel především na národní a státní zájmy. Nestane se podle něj to, že by Slovensko v Evropské unii či NATO souhlasilo s návrhy, jež by měly negativní dopad na jeho obyvatele.

Také Fico minulý týden řekl, že chce jako první zemi navštívit Česko. Dodrží tak tradici, podle které první cesta nové hlavy státu či šéfa vlády v Česku a na Slovensku vede do sousední země. Oba státy spojuje historie někdejšího Československa. Vítěz zářijových voleb Fico jako nově jmenovaný premiér navštívil minulý týden summit EU v Bruselu.