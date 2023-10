Výzvu Černochové k vystoupení z OSN odmítají vládní kolegové i opozice

„Chápu rozhořčení paní ministryně nad rezolucí OSN, která neodsoudila terorismus Hamásu v Izraeli. Česko společně například s USA nebo Rakouskem hlasovalo v souladu s tím, co dlouhodobě zastáváme,“ uvedl Fiala. „V OSN budeme nadále prosazovat naše postoje a přesvědčovat o jejich správnosti další státy,“ poznamenal. Považuje za důležité, aby hlas a názory Česka na půdě OSN zaznívaly.

V souvislosti s hlasováním OSN Černochová na sociální síti X uvedla, že se za ni stydí a Česko nemá v „organizaci fandící teroristům“ co dělat.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v pořadu Otázky Václava Moravce zmínil, že nepočítá s tím, že by se vláda zabývala vystoupením Česka z OSN. Myšlenku je podle něj potřeba odmítnout. „To, že OSN má své problémy, potřebuje reformu a to, že na světě není možné získat většinu k tomu, aby například odsoudila Hamás jako teroristickou organizaci, což je věta, která valným plénem OSN nikdy neprošla. Byl to případ i této rezoluce. (…) To je relita všedního dne. Za to nemůže organizace samotná,“ uvedl také Lipavský s tím, že Česko musí být v OSN velmi aktivní, proto také kandiduje do Rady bezpečnosti.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) považuje výzvu Černochové za výsledek frustrace z rezoluce k Izraeli. O pozici vlády podle něj nejde, řekl v neděli v televizi CNN Prima News.

Rakušan: Odchod není řešení

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) osobní rozhořčení a frustraci ministryně chápe, odchod z OSN ale podle něj není řešením. „Takový krok by neprospěl ani ČR, ani OSN a ve výsledku ani samotnému Izraeli,“ poznamenal na sociální síti X.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) na téže síti myšlenku vystoupení z OSN jednoznačně odmítl. „Charta OSN a mezinárodní řád z ní odvozený je doslova štítem české státní nezávislosti a suverenity,“ uvedl. Pro středně velké země, jako je Česko, podle Bartoše není výhodné živořit ve světě, kde neplatí žádná pravidla a silnější hoduje na úkor slabšího. „Historie 20. století nám jasně ukázala, jak tragické důsledky měla pro český národ absence mezinárodního řádu,“ dodal.

Šéf opozičního ANO Andrej Babiš prohlásil, že z OSN není potřeba vystoupit, přestože organizace neplní svou funkci. Jeho stranická kolegyně Alena Schillerová dodala, že Česko má bojovat v OSN za své postoje, ale nemá z organizace vystupovat. Upozornila, že z ní neodchází ani Izrael.

Výroku si všímají i v zahraničí

Výzvy si všimla i některá zahraniční média. „Česká ministryně obrany Jana Černochová vyzvala svou zemi k vystoupení z OSN. Jako důvod k tomu uvedla na internetové platformě X páteční rezoluci OSN, v níž Valné shromáždění OSN velkou většinou vyzvalo ke zlepšení humanitární situace a k okamžitému klidu zbraní v Pásmu Gazy,“ napsala v neděli německá tisková agentura DPA.

Zprávu o výroku Černochové přinesl i rakouský deník Kurier. V diskusi k jeho článku jeden ze čtenářů napsal, že to není špatný nápad a že ČR „by tím ušetřila spoustu peněz“.

Server Tagesschau německé veřejnoprávní televize ARD zprávu o výzvě Černochové zařadil i do on-line zpravodajství, které chronologicky přináší nejdůležitější zprávy o válce v Pásmu Gazy.

Vyjádření Černochové si všiml například i ukrajinský server RBK-Ukrajina či izraelský deník The Jerusalem Post. „Česká ministryně obrany Jana Černochová v sobotu vyjádřila rozhořčení nad rezolucí Valného shromáždění OSN vyzývající Izrael k zastavení operací v Pásmu Gazy a vyzvala k vystoupení České republiky z OSN,“ napsal izraelský deník.

Valné shromáždění OSN v pátek přijalo rezoluci, která byla první společnou reakcí OSN na aktuální konflikt mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. Kanada navrhovala, aby text obsahoval jednoznačné odsouzení „teroristických útoků“ Hamásu a žádal okamžité propuštění rukojmí. Její návrh ale neuspěl. Text navržený Jordánskem a dalšími arabskými zeměmi získal podporu 120 zemí, 45 se zdrželo hlasování. Izrael, Spojené státy a dalších dvanáct zemí včetně Česka, Rakouska, Maďarska a Chorvatska hlasovalo proti.