V Jablonci nad Nisou začala oprava okružní křižovatky na silnici I/65 u fotbalového stadionu Střelnice. Spolu s ní přišla i výrazná dopravní omezení. Řidičům se zkomplikuje příjezd od Prahy do města i výjezd směrem na Prahu a do nákupní zóny. Nová Pražská ulice je úplně uzavřená, auta budou až do září jezdit po objížďce. Na křižovatce mezi Turnovskou a Pražskou ulicí provoz řídí semafory.
Dopravu na příjezdu do Jablonce nad Nisou od Prahy komplikuje oprava křižovatky
Na jedné z nejrušnějších křižovatek v Jablonci nad Nisou teď auta střídavě pouští kyvadlová doprava. „Komu by se to líbilo. Vždyť už ani nevíte, kudy Jabloncem projet,“ postěžoval si řidič Jiří Vaníček. „Trochu jsem si postála, ale když se jede na Hodkovice, i tam něco opravují a je tam také kolona,“ dodala řidička Olina Markvartová.
Křižovatkou u stadionu projede podle posledního sčítání až šest tisíc aut denně. Je součástí výpadovky na Prahu a vede i do nedaleké nákupní zóny.
Dvě etapy
Omezení budou mít dvě etapy. V té první bude uzavřena většina stavby. „Třetina kruhového objezdu zůstává a provoz je řízen kyvadlově. Auta musí jezdit po objízdných trasách,“ vysvětlil vedoucí provozního úseku liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic Jakub Hušek. Za dvacet šest dnů, tedy v druhé etapě, má být hotovo ze dvou třetin a auta už projedou po opravené části.
„Na okružní křižovatce i na okolních komunikacích se vyskytovaly výtluky a poruchy podloží. Z něj se odfrézuje a odtěží zhruba čtyřicet centimetrů. Všechno se pak doplní do nosnosti jedna, což by mělo vyhovovat silnici první třídy s intenzitou dopravy, jaká je tady,“ vysvětlil Hušek.
Komplikace v MHD
„Podle informací Ředitelství silnic a dálnic by se křižovatka měla trochu zvětšit. Momentálně jsou tu velké komplikace. Určité zdržení bude i na linkách městské hromadné dopravy,“ poznamenala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.
Po objízdných trasách budou podle Fričové zhruba šest týdnů jezdit autobusy linek 101, 105, 107, 108 a 113. Autobusy nebudou ve směru do centra stavět U Gymnázia, náhradní zastávka bude zhruba o dvě stě padesát metrů dál v ulici V Aleji u křižovatky s Hvězdnou.
Zrušená bude také zastávka před okružní křižovatkou v Turnovské ulici. Ve směru na Kokonín a do centra budou autobusy stavět v Pražské, směrem na Vrkoslavice v zastávce Pod Stadionem. Zrušená bude kvůli stavbě také zastávka v Mincovní ulici ve směru na Žižkův vrch, autobusy 107 a 108 budou stavět v ulici Na Náspu u křižovatky s Wolkerovou zhruba o sto padesát metrů dál.
Součástí modernizace je také úprava chodníků. Přibude i ostrůvek pro bezpečnější přecházení. Stavební práce mají být hotové ve druhé polovině září a vyjdou na zhruba jedenáct milionů korun bez DPH.