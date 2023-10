Izrael zřejmě postupně zahajuje pozemní invazi do Gazy, domnívají se představitelé USA

Rozšíření vojenských operací v Pásmu Gazy, k němuž Izrael přistoupil v pátek večer, je zřejmě postupným začátkem rozsáhlé pozemní invaze, řekli televizi CBS News dva američtí činitelé. Izrael to zatím nepotvrdil, serveru listu The New York Times (NYT) ale řekl, že izraelští vojáci a tanky jsou v Gaze. Jeruzalém také varoval novináře v úzkém pobřežním pásu, že není schopen zaručit jejich bezpečnost.