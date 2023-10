Teplárny možná 17 miliard nedostanou. Ceny energií klesají, tvrdí Bartoš. Podle Dostálové by vláda měla slib splnit

„Peníze v rozpočtu v tuto chvíli nejsou, je otázkou, jakým způsobem k tomu vláda přistoupí jako celek,“ uvedl Bartoš. Odmítl ale říct, jak on sám bude hlasovat. Chce si vyslechnout všechny argumenty.

Bartoš také uvedl, že slíbených sedmnáct miliard mělo jít na modernizační nástroje tak, aby teplárny nepromítaly nárůst cen do těch pro koncového spotřebitele. Ceny energií teď ale podle něj klesají.

Dostálová řekla, že hnutí ANO by si v této situaci poradilo tak, že by už v roce 2022 zastropovalo cenu energií u výrobců. „Protože pak vláda musela vynakládat velké kompenzační náklady s tím spojené. Prostě ty chyby se vrství od samého začátku,“ komentovala.

Dostálová také řekla, že hnutí ANO by šlo na konsolidaci veřejných financí úplně jinak. „Důsledně vybírat daně, protože tato vláda na výběr daně rezignovala,“ uvedla s tím, že závazek týkající se 17 miliard pro teplárny by se měl dodržet.

Cenové stropy jsou neefektivní, říká ekonom

„Chyba není dnes, ale byla už před rokem,“ reagoval poradce prezidenta republiky, člen NERV a hlavní ekonom Deloitte David Marek. Nastavit cenové stropy je podle něj z ekonomického hlediska špatně. „Je to drahé a neefektivní opatření. Daleko efektivnější by bylo mít adresná opatření, která by kompenzovala náklady těm, kteří mají skutečně problémy,“ dodal.

Upozornil ale na to, že adresná sociální politika musí spoléhat na to, že je rychlá a průchozí. „Pokud máme zahlcené úřady práce, které nejsou schopny vyřešit v řádu dnů žádosti o dávky, pak je to komplikace,“ konstatoval.

Podle Marka vláda v souvislosti s aktuálním stavem veřejných financí udělala loni v prosinci chybu, že sedmnáct miliard korun teplárnám slibovala. „Je lepší to slíbit nízkopříjmovým domácnostem, než to slíbit teplárnám nebo elektrárnám,“ doplnil.