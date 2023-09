Inflace v srpnu klesla jen mírně, ceny byly o 8,5 procenta vyšší než loni

Meziroční inflace se téměř po roce a půl dostala v červnu pod deset procent, i když jen těsně. V červenci se dále snížila na 8,8 procenta, zpomalování bylo důsledkem toho, že pomaleji rostly ceny energií a potravin.

Analytici ale předpovídali, že v dalších měsících bude již inflace klesat pomaleji, což se potvrdilo. Míra inflace byla v srpnu jen o 0,3 procentního bodu nižší než v předchozím měsíci. Bylo to mimo jiné tím, že v srpnu zdražovaly pohonné hmoty, zatímco loni se jejich ceny snižovaly.

Meziročně byly benzin a nafta srpnu o 9,1 procenta levnější, jenomže v červenci byl meziroční pokles téměř čtvrtinový. Meziměsíčně v srpnu ceny vzrostly o 7,7 procenta, zatímco loni v téže době nastalo téměř desetiprocentní meziměsíční zlevnění. „Nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za zhruba 37,40 koruny za litr a benzín Natural 95 za 39,40 koruny za litr. V případě nafty to byla nejvyšší hodnota od letošního ledna a v případě benzinu Natural 95 dokonce od listopadu loňského roku,“ shrnula letošní vývoj vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen Českého statistického úřadu Pavla Šedivá.

Na to, že ceny meziročně dál rostou, mělo vliv hlavně to, co lidé zaplatili za bydlení. Nejvíce se oproti loňskému srpnu zvýšily ceny tepla a teplé vody, a to o 37,3 procenta. Zemní plyn zdražil o 34,5 procenta, stočné o 26,9 procenta, elektřina o 23,1 procenta, tuhá paliva o 22,3 procenta, vodné o 16,3 procenta a o 7,6 procenta vyšší než loni bylo nájemné.

Výrazně stouply i ceny některých potravin. Zvlášť to platilo o bramborách, které zdražily o 63,5 procenta, a cukru s nárůstem o 48,7 procenta. Na druhé straně u jiných potravin růst cen zpomalil oproti červenci, například maso bylo meziročně o 2,7 procenta dražší (v červenci o 3,2 procenta), jogurty o 5,7 procenta dražší (v červenci o 7,4 procenta), vejce o 16,9 procenta dražší (oproti červencovým 28,2 procenta). O 14 procent zlevnila mouka, o 30 procent máslo a o 12,3 procenta polotučné mléko.

Stravovací služby byly v srpnu o 11,6 procenta dražší než loni, ubytování o 13,1 procenta dražší.

Harmonizovaný index spotřebitelských cen, který vydává Eurostat a od výpočtů Českého statistického úřadu, se poněkud liší, činil v Česku za srpen meziročně 10,1 procenta, což bylo nepatrně méně oproti červencovým 10,2 procenta. V eurozóně byl průměrný růst cen 5,3 procenta stejně jako v červenci. Ze zemí platících eurem byl meziroční růst nejvyšší na Slovensku, a to o 9,6 procenta, v celé Evropské unii v Maďarsku s inflací 17,5 procenta.