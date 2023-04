Ceny energií padají pod vládní strop, znovu se vyrojili energošmejdi

„Objevuje se například to, že lidé musí podepsat nějaký formulář pro to, aby jim bylo přiznáno zastropování (cen energií). Nic takového samozřejmě není potřeba, je to automatické ze zákona,“ přibližuje jeden z triků mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Úřad také aktualizoval desatero rad pro spotřebitele. Podle něj je klíčové před uzavřením smlouvy nespěchat, přesně vědět, s kým člověk jedná, a pečlivě pročíst dokumenty. Ohlídat je potřeba i to, za jakých podmínek se i u podepsané smlouvy můžou měnit ceny. Ostražití mají být klienti, kteří přistoupí na takzvané spotové ceny, tedy ty aktuální burzovní.

Stát za takzvaně zastropované ceny vyplatil od začátku roku do poloviny dubna přes 27 miliard. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) limity zůstanou i přes aktuální pokles cen dále aktivní. „Nemáme zdaleka vyhráno, jsme na začátku procesu plnění zásobníků,“ upozornil s odkazem na příští zimu.

Ceny pod stropem, úspora v tisících

Faktury za elektřinu a plyn v posledních měsících studoval pečlivěji například Marek Věčorek. Vzhledem k situaci na trhu přemýšlel, zda za energie nemůže platit zase méně. Novou nabídku nakonec vybral a výhodnější cenu pod vládou stanoveným limitem si zafixoval na jeden rok. Celkem díky kroku ušetří za energie přes šest tisíc korun.

V případě elektřiny i plynu se teď lidé při splnění podmínek dodavatelů mohou dostat i na ceny zhruba o tisíc až 1500 korun za megawatthodinu nižší, než je vládou stanovený strop šest tisíc pro elektřinu a tři tisíce pro zemní plyn.

„Rozhodně by zákazník měl znát délku závazku a zda má určitou cenu garantovanou. Také to, jaká je výpovědní lhůta, případně za jakých podmínek se smlouva automaticky může prodloužit,“ přidává další tipy energetický analytik portálu Ušetřeno.cz Jan Béreš.