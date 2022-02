Češi kvůli drahému teplu hledají alternativy. Podle odborníků si teplárny řeknou o více peněz i příští rok

„Vyhlídky nejsou příznivé. V případě ceny tepla z uhlí to zatím vypadá na nárůst o dvacet procent, v případě ceny tepla z plynu budou nárůsty ještě výrazně vyšší, a to až v desítkách procent,“ uvedl výkonný ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Za tak výrazným zdražováním stojí hlavně ceny plynu na trzích a také vysoké ceny emisních povolenek. Situaci navíc zkomplikoval i krach některých dodavatelů energií. Lidé tak začínají šetřit, někteří topení zapínají jenom v několika místnostech.

Například rodině Hany Papáčkové z Vamberka vzrostou účty za teplo údajně až o čtyřicet tisíc korun za rok. „Pro někoho to problém bude, my nějaký peníz máme. Ale určitě lidé budou muset sáhnout do nějakých úspor,“ konstatovala.

Výrazně dráž bude třeba na východě Čech i v Libereckém kraji

Konkrétně ve Vamberku nyní řeší takový problém dalších 450 domácností. Tamní dodavatel tepla zdražil, protože na konci roku nakoupil plyn za mnohem vyšší ceny než dřív. Zdražují ale i další města v Královéhradeckém kraji, ovšem ne tak razantně. Například v krajském městě zaplatí zákazníci o osm a půl procenta více, v Trutnově pak teplo stojí až o 12 procent víc.

Mnohem větší náklady za teplo budou mít lidé v Libereckém kraji. Konkrétně v Novém Boru zaplatí třetina obyvatel zhruba o sedmdesát procent víc. Zdejší teplárny totiž musely reagovat na ukončení dodávek plynu, a sehnat ho jinde a za více peněz, což nakonec zaplatí právě domácnosti. Dokonce ještě více bude stát teplo v Hrádku nad Nisou, a zdražování se chystá i v Liberci nebo Jablonci nad Nisou.