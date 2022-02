Na vyúčtování a přeplatky stále čeká část bývalých klientů Bohemia Energy, majitel firmy dál podniká

Emil Voráč ze Sokolova je bývalý zákazník Bohemia Energy. Od října čeká na vrácení přeplatku. „Já mám ten papír, kde mi poslali, že mám přeplatek přes 12 500 (korun),“ popisuje Voráč, který navíc dva dny předtím, než dodavatel energií Bohemia Energy ukončil činnost, poslal firmě zálohu devět tisíc na další služby.

„Oni mě odkazovali všelijak možně, já jsem se nemohl dopátrat, s kým to mám řešit,“ zlobí se Voráč. V podobné situaci je víc lidí. Zkušenosti si vyměňují na sociálních sítích.

„Jsme v extrémně mimořádné situaci, kdy ve skupině pracuje už jen pětina z původního téměř tisíce zaměstanců, takže jak můžeme, tak maximálně rychle vše zpracováváme,“ ujišťuje mediální zástupce skupiny Bohemia Energy Mirek Deneš.

Lidé čekají na peníze, Písařík dál podniká

„Do loňského roku platilo, že vyúčtování muselo být vyhotoveno bezodkladně. Od 1. ledna tohoto roku nabyla účinnosti nová vyhláška, která říká, že vyúčtování musí dodavatel zaslat do patnáctého dne od provedení posledního odečtu,“ doplňuje tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

V době, kdy řada bývalých zákazníků Bohemia Energy, kterým sám majitel Jiří Písařík vyjadřoval lítost před kamerami, stále čeká na peníze, kupuje společnost Bohemia Energy Club, s manželi Písaříkovými v čele, obytný kamion za zhruba devět milionů korun.

„Jsou to další podnikatelské aktivity manželů, ve kterých standardně dál pokračují. S Bohemia Energy entity to nemá vůbec nic společného. Klienti Bohemia Energy jsou řádně vypláceni, teď budeme mít na konci měsíce více než devadesát procent vyplacených,“ avizuje Deneš. Bývalý klient Voráč ale chování Písaříka bere jako nemorální, protože „desítky tisíc lidí dostal do velikých problémů“.