Ministerstvo navrhne další pomoc kvůli vysokým cenám energií, řekl Síkela

U domácností chce Síkela posunout limity pro ohrožení energetickou chudobou. Jednou z cest by mohly být speciální tarify. Pomoc má být podle něj co nejvíce adresná, a nikoli plošná. Podle svých slov nebude navrhovat plošný příspěvek 200 až 400 korun na osobu z emisních povolenek, se kterým nedávno přišli Piráti. „Budeme hledat cestu, aby ti, kteří tu pomoc potřebují, věděli, jak si o ni říct a jak si na ni sáhnout. A samozřejmě budeme zvažovat i zvýšení toho limitu,“ uvedl.

Změny v Energetickém regulačním úřadu

Síkela v pořadu také uvedl, že resort chystá změny zákona ohledně cen energií, aby se nemohla opakovat situace, kdy některý z dodavatelů nebude schopný splnit své dlouhodobé závazky vůči klientům, jako v minulém roce učinila například firma Bohemia Energy.

Energetický regulační úřad (ERÚ), který loni situaci kolem této společnosti nezabránil, měl Síkelovi již dodat návrh opatření, aby se problém neopakoval. Ministr to chce během jednoho až dvou týdnů vyhodnotit. Do budoucna nevyloučil ani personální změny v ERÚ.

Podle Špicara úřad selhal, personální změny považuje za nezbytné. „Pokud jeho představitelé říkají, že nemohli nic dělat, měli si o ty pravomoci – na které se vymlouvali, že neměli – říci,“ kritizoval. Středula se domnívá, že ERÚ konat mohl. „Mohl sledovat své obchodníky, mohl dělat celou dobu vše, co má ve svých kompetencích. A podle mého soudu je má dostatečné,“ zdůraznil. Dodal, že osobně by do úřadu hledal nové lidi. „To, co se odehrálo, se vymklo jakékoliv kontrole a výsledek tady nyní řešíme,“ řekl.