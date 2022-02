ČNB zvedla úrokovou sazbu na 4,5 procenta, je nejvýše za posledních dvacet let

Směřování k poklesu

V komunikaci před čtvrtečním jednáním podle Seidlera zaznělo ze strany ČNB, že takto vysoké sazby by neměly v české ekonomice zůstávat dlouho. „A v závěru letošního roku už centrální banka bude třeba přemýšlet nad tím, že by úrokové sazby začala postupně snižovat, což logicky plyne i z toho, že by se i inflace měla začít snižovat,“ řekl.

„Pokud se naplní předpoklady, že se meziroční inflace v české ekonomice začne od jarních měsíců zmírňovat, tak by se již ve druhé polovině roku 2022 a nejpozději v prvním pololetí 2023 úrokové sazby ČNB mohly vydat k poklesu,“ míní i hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.