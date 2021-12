ŽIVĚ: ČNB zvedla úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Je nejvýš za třináct let

V červnu základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta. Následující měsíc pak vzrostla o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta.

Výrazné zvýšení pak patřilo září, kdy stoupla o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta. Bylo to poprvé od roku 1997, kdy bankovní rada zvýšila základní sazbu jedním krokem o více než 0,5 procentního bodu.

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy vyjádřil obavy z toho, že krok poškodí ekonomiku, dotkne se situace domácností, které čerpají úvěry, a zhorší i finanční situaci všech firem. Kritizoval také následující listopadové rekordní zvýšení úrokové sazby o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta.

Stanjura rozhodnutí respektuje

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) rozhodnutí České národní banky respektuje. Řekl to na středeční tiskové konferenci po jednání vlády. „Obecně platí, že ČNB je ta instituce, která má bojovat s inflací. Můžeme čekat nejvyšší inflaci od roku 2008. Pokud ČNB volí tyto nástroje, tak to musíme respektovat, je to nezávislá instituce,“ uvedl.

S odvoláním na řadu ekonomů také upozornil, že zhruba polovina růstu cen je způsobena domácími vlivy. „To je úkol vlády, a to snížit schodky veřejných rozpočtů. My se budeme snažit lépe hospodařit a ČNB bude volit ty své nástroje,“ sdělil. Dodal, že schodek rozpočtu na příští rok musí být nižší než 300 miliard korun místo navrhovaných 377 miliard korun předchozím kabinetem.