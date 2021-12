Počátek nového roku bude ve znamení dalšího růstu cen, očekávají Holub i Horská

Podle něj česká ekonomika zažívá mimořádnou vlnu růstu cen, kterou podle něj nikdo v tomto rozsahu a čase nepředpokládal. Jde přitom o mimořádné faktory ze zahraničí, které odezní, ale i o faktory, které mohou přetrvávat déle. „V Česku je specifické to, že máme vyluxovaný trh práce, a to je prostředí, které má tendenci posilovat proinflační tlaky. Mzdy rostou rychleji než produktivita, a to se muselo projevit,“ uvedl guvernér.

Míra inflace byla ve Spojených státech v listopadu nejvyšší téměř za 40 let. V eurozóně je nejvyšší za posledních 20 let, od zavedení eura. Zvyšování spotřebitelských cen sužuje i Česko, které nyní zažívá jejich nejvyšší vzestup od roku 2008.

Horská upozornila, že Evropa má jinou struktru inflace než my. V západních státech tak rostou především ceny energií. „O nich říkám, že jsou přechodné.“ V Česku je pak podle ní inflace více zakotvená. Zejména v nájmech, cenách bydlení i v trhu práce. Dodala, že už šest let nám mzdy rostou výrazně rychleji než produktivita práce. Firmy se tak dostávají pod tlak a je to na úkor jejich zisků.

Ekonomka doplnila, že vláda by měla pomoci ČNB bojovat s inflací. A to například tím, že nebude zasypávat českou ekonomiku penězi plošně, ale případnou pomoc zacílí jen na ty, co to opravdu budou potřebovat. Tedy na nízkopříjmové obyvatelstvo a na firmy přímo postižené covidem.