Konsolidační balíček prošel sněmovními výbory. Opozice je proti němu, své pozměňovací návrhy předloží až později

Jednání sociálního výboru bylo obsazené podstatně skromněji než to na rozpočtovém výboru – nač si opozice postěžovala. Juchelka poukázal, že nepřišel ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ani jeho politická náměstkyně. „Je to politická diskuse a nemáme tu jediného politika, náměstka. Místo politického oponenta tady máme jen úředníky, kteří nemohou odpovědět,“ podotkl.

Co bude opozice ve druhém čtení navrhovat, se přesto začíná rýsovat. Například Patrik Nacher (ANO) avizoval úpravy týkající se stavebního spoření. Josef Kott (ANO) by chtěl zachovat sníženou sazbu DPH pro řezané květiny a dekorativní listoví. ANO se s koalicí shodlo na zachování daňového osvobození příjmů z chovu včel. V sociálním výboru zase opoziční politici avizovali ambici pokusit se zachovat slevu na nepracující manželku nebo manžela.

Koaliční shoda na změnách v benefitech i dani na noviny

Koalice chce ve druhém čtení pozměnit omezení zaměstnaneckých benefitů. Vláda původně chtěla zrušit jejich daňové zvýhodnění, nakonec ale zřejmě zůstane, měla by se ale omezit jejich výše na polovinu průměrné mzdy v předcházejícím období. Noviny by se měly přesunout z plánované 21procentní sazby DPH do dvanáctiprocentní. Jinak chce koalice také přistoupit k dani z nemovitosti. Nakonec zřejmě nepůjde část z výnosu státu. Obcím zůstane vše, přijdou ale o část peněz ze sdílených daní v rozpočtovém určení daní.

Stát by měl získat i větší část výnosů daně z hazardu. Koalice se dohodla také na zvýšení minimální daně za jeden herní automat.