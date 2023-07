Proti vyšším poplatkům za předčasné splacení hypotéky se už postavila i TOP 09

„Já si myslím, že to nezhoršuje podmínky. Naopak toto sjednotilo podmínky tak, aby hypoteční banky v tomto ohledu přistupovaly ke svým klientům stejně,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Ta základní otázka stojí, zda náklady zaplatí všichni klienti, to znamená všichni, kteří mají hypotéky, nebo náklady zaplatí ti, kteří využijí možnost předčasného splacení,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Dnes lidé v případě předčasného splacení hypotéky platí administrativní poplatek – maximálně tisíc korun. Nově by podle návrhu vlády hradili rozdíl mezi jejich fixovaným úrokem a aktuálním úrokem určeným Českou národní bankou.

Návrh na vyšší poplatek za dřívější splacení hypotéky, který v polovině června schválila vláda, ale nyní nemá podporu v koalici ani ve sněmovně. „Preferujeme variantu absolutní konkurence, která pak snižuje úrokové míry,“ sdělil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Je to kapitalizace zisků a socializace ztrát a určitě to není za mě přípustné. A myslím si, že za hodně kolegů ve STANu to bude také nepřípustné,“ kritizoval poslanec Josef Flek (STAN).

Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka úprava v podstatě znamená přesun peněz v řádu miliard korun od lidí, kteří splácí hypotéky, ve prospěch bank. „Aniž by cokoliv musely udělat,“ podotkl.

„Kdyby nesplacený úvěr byl například tři miliony, tak je to šedesát tisíc. To jsou devastující částky. A proč?“ táže se šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.