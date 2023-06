Za dřívější splacení hypotéky by banky mohly účtovat i část úroků, zní vládní návrh

Pokud teď chtějí lidé splatit hypotéku dříve, zaplatí často jen administrativní poplatek, který si banky určují samy. Ze zákona je ale jeho maximální výše tisíc korun. Vláda počítá s tím, že by si banky mohly nově kromě poplatku účtovat také část úroků.

Jednat by se mělo o rozdíl mezi úrokem, který má dlužník sjednaný do konce fixace, a takzvaným referenčním úrokem. Tedy průměrem aktuálních sazeb na trhu, který má měsíčně zveřejňovat Česká národní banka. Klient by však neměl zaplatit více než dvě procenta ze zbývající nesplacené částky úvěru.

„Pravidla jsou celkem nevyjasněná, takže klient ani banka, když dojde k předčasnému splacení hypotéky, nevědí, kolik je to bude stát. My vítáme, že se to vyjasní,“ okomentoval aktuální záměry mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.