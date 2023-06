Není to tak zlé, říká k poklesu stavebnictví Kupka. Další zjednodušení povolovacího procesu nevylučuje

Česko zažívá dle Kupky ochlazení zájmu v oblasti bytové výstavby, komplikací jsou podle něj třeba úroky hypoték. „Na druhé straně je tu veřejný sektor a investice do dopravní infrastruktury, které v letošním roce posílily,“ uvedl ministr s tím, že to znamená důležitou oporu pro významný segment stavební činnosti.

Co se týče rezidenčního bydlení, generální ředitel VINCI Construction CS Martin Borovka očekává, že složité období potrvá ještě minimálně dva roky. „Je to dáno vzestupem cen stavebních prací, disponibilitou hypoték na českém trhu,“ vyjmenoval.

„V infrastruktuře je to velký politický boj pana ministra udržet velmi ambiciózní rozpočet 150 miliard, který by relativně dobře mohl nastartovat ekonomiku a udržet stavebnictví v dobré kondici na další dva, tři roky,“ soudí Borovka. Kupka to podle něj však nebude mít jednoduché.

Podle ministra to není jen úkol jeho, ale celé vlády. „Je to důležitá součást celkové politiky. To není jen otázka jednoho ministra, to by dobře nefungovalo,“ reagoval Kupka.