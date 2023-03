Drahé materiály, málo pracovníků. Stavebnictví dál čelí problémům

Divadlo Spirála na pražském Výstavišti bylo dříve prostorem pro kulturní vyžití, od povodní v roce 2002 ale budova chátrala. S rekonstrukcí začalo vedení před dvěma lety. Na konci loňského roku ji zastavilo.

„Náklady, které se pojily s dostavbou, byly už natolik vysoké, že abychom dodrželi rozpočty té veřejné zakázky, tak jsme nemohli tu stavbu dokončit,“ přibližuje šéf Nové Spirály Jan Makalouš.

Drahé materiály zdržely i opravy zimního stadionu v Třebíči. Ten ve městě v současné podobě stojí od osmdesátých let. Celková rekonstrukce by měla vyjít na víc než půl miliardy. „Teď se ale situace obrátila. Ceny materiálu už jsou stabilní, firmy už se nám hlásí do zakázek,“ sdělila mluvčí města Irini Martakidisová.

Je těžké projekty plánovat

Ceny materiálů v únoru podle odhadu statistiků meziročně stouply o skoro čtrnáct procent. Zdražily i stavební práce. Pro malé stavitele i developery je tak mnohdy těžké projekty plánovat nebo dokončit.

„Dnes se neobchoduje na roční bázi, protože řada těch podnikatelských subjektů, výrobců stavebních materiálů nebo hmot neví, za co vlastně budou vyrábět, protože energetická krize je prostě zasáhla,“ tvrdí prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Stavebníky brzdí i nedostatek pracovníků. Podle profesních svazů chybí až 70 tisíc lidí. „Voláme po tom, aby bylo možné získávat zaměstnance ze zahraničí, bez nich se evidentně neobejdeme i kvůli demografickému vývoji. Proto si myslíme, že pro rychlejší výstavbu by mělo být možné jednat se státem, aby se zpružnil příchod zahraničních pracovníků,“ nabádá viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček (ODS).