S vyššími poplatky za předčasné splacení hypoték vláda narazila, proti jsou i koaliční poslanci

Na vládním zasedání ve sněmovně schválil Fialův kabinet 14. června mimo jiné i vyšší poplatky za předčasné splacení hypoték. Na oficiální tiskové konferenci ale o tom nikdo ze čtyř členů vlády neinformoval. Teď ve stejné sněmovně vládě hrozí, že svůj návrh neprosadí. Proti se totiž postavila i část koaličních poslanců.

„Co jsem stihl během té chvíle obejít, tak si myslím, že už nás deset bude. Abychom tento přílepek z toho odstranili, protože my jsme tady pro lidi, ne pro banky,“ kritizuje návrh poslanec Josef Flek (STAN). „Myslím si, že to opatření se do dnešní doby moc nehodí,“ přidává se Flekův kolega Josef Bernard (za STAN).

„V podstatě to znamená přesun peněz od lidí, kteří splácí hypotéky, v řádu miliard korun ve prospěch bank bez toho, aniž by cokoli musely udělat,“ přisadil si předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi se nám to určitě nejeví jako nejlepší řešení,“ uzavírá místopředseda TOP 09 Jan Jakob.

Nyní tisícovku, se změnou i násobně víc

Pokud nyní chtějí lidé splatit hypotéku dřív, zaplatí bance většinou jen administrativní poplatek maximálně tisíc korun. Nově by hradili rozdíl mezi jejich fixovanou sazbou a aktuální úrokovou sazbou určenou národní bankou. A to až dvě procenta ze zbývající nesplacené částky úvěru. Třeba člověka předčasně splácejícího dva miliony by se nově týkal poplatek až 40 tisíc.

„Myslím, že to nezhoršuje podmínky, naopak to podmínky sjednocuje, aby hypoteční banky přistupovaly ke svým klientům stejně,“ hájí krok ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Dnes můžou lidé zdarma splatit předčasně hypotéku, pokud jsou ve složité životní situaci nebo v období končící fixace. Nově by to bylo možné i při prodeji nemovitosti zatížené hypotékou či v případě rozvodu. „Myslím, že to je vyvážené, protože kdybychom to nechali bez jakéhokoli poplatku, tak by to vedlo k tomu, že se zvýší úroková míra pro všechny,“ je přesvědčený šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS).