Účastníka sobotní demonstrace podezírá policie ze schvalování genocidia. Rektor VŠE si kvůli protestu promluví se Ševčíkem

Rakušan odmítl srovnání s Palachovým týdnem

U Národního muzea se vyskytl i děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík. Ten obvinil policii ve videu zveřejněném na sociální síti z „brutálního zásahu“, který byl podle něj „horší než Palachův týden“. V Otázkách Václava Moravce to odmítl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), podle kterého byl zásah profesionální. Na začátku byly podle něj výzvy, aby účastníci protestu upustili od pokusu násilím vniknout do budovy.

„Policisté začali bránit ve vstupu použitím donucovacích prostředků až ve chvíli, kdy dav projevil agresi. Byly tam chvíle, kdy někdo používal vlajku jako zbraň proti policistům. V tu chvíli policista adekvátně reaguje,“ řekl Rakušan. „I počet zadržených osob ukazuje, že pravděpodobně došlo k situacím, které zákrok policie vynucovaly,“ doplnil.

Srovnání s Palachovým týdnem považuje za přehnané i místopředseda opozičního ANO a předseda stínové vlády Karel Havlíček. „Rozhodně bych to k Palachově týdnu nepřirovnal. Podle mého názoru to (Ševčík) řekl v emocích,“ poznamenal.

S Ševčíkem si promluví rektor VŠE. Podle školy je jeho vystupování dlouhodobě za hranou

Web Forum 24 uvedl, že Miroslav Ševčík byl i mezi těmi, kdo se pokusili do muzea vniknout. On sám však tvrdí, že se potyčky s policií před muzeem nezúčastnil. „Já nemám na co reagovat, protože nevím, co mi je vytýkáno,“ uvedl.

Připustil, že před Národním muzeem byl, ale agentuře ČTK řekl, že se tam dostal náhodou, protože jej na ulici oslovil neznámý člověk s tím, že ho zbili policisté. Ševčík tvrdí, že muže doprovodil zpět k muzeu. „Bohužel v té chvíli přišel asi rozkaz a shodou okolností mě natlačili na zeď,“ prohlásil děkan.

Zastání našel i u opozičního politika Havlíčka. „Já ho trochu znám a pan Ševčík rozhodně není žádný vyvrhel, který by rozdmýchával problémy,“ uvedl místopředseda ANO. Ministr vnitra Rakušan uvedl, že má informace o tom, že Ševčíkovi bylo umožněno hovořit s důstojníkem, který zásahu velel. Byl na místě instruován, že pokud má podezření na nezákonný postup policie, aby to nahlásil na nejbližším policejním pracovišti.

VŠE se od Ševčíkova vystupování na demonstraci distancovala. „Vystupování děkana NF je za hranou dlouhodobě a včerejší vystoupení nebylo výjimkou. Ačkoli si to pan děkan myslí, nelze oddělit jeho soukromé názory a činy od faktu, že zastává veřejnou funkci,“ uvedla škola na Twitteru.

Rektor se v pondělí sejde s panem děkanem a poté vydáme prohlášení s dalšími kroky. — VŠE v Praze (@vsecz) March 12, 2023

Rektor VŠE Petr Dvořák se v pondělí s Ševčíkem sejde, škola poté vydá prohlášení s dalšími kroky. Mluvčí VŠE Věra Koukalová ovšem naznačila, že vedení školy zatím nenalezlo způsob, jak by mohlo Ševčíka z vedení fakulty sesadit. Klíčové slovo má akademický senát Ševčíkovy fakulty. „Senát Národohospodářské fakulty až na výjimky stojí za svým děkanem, takže oni sami ho neodvolají,“ poukázala. Kdyby se děkana pokusil odvolat rektor, bylo by to podle mluvčí proti vysokoškolskému zákonu a mohlo by vést k soudní při. „Takže řešíme nějaké jiné cesty,“ dodala.

Miroslav Ševčík je děkanem Národohospodářské fakulty od poloviny minulého roku. Akademický senát jej zvolil jednomyslně. Jeho kandidatura na děkanský post vzbudila pozornost vzhledem k jeho politické činnosti. Jako expert spolupracuje s hnutím Trikolora, předloni na podzim za koalici Trikolory se Svobodnými a Soukromníky neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny. Před hlasováním senátu Ševčík odmítl, že by se byl zastával Vladimira Putina. Reagoval tak na články webu Seznam Zprávy, které mimo jiné připomněly, že v minulosti uvedl, že věří méně řediteli BIS Michalu Koudelkovi než Putinovi.