Ekonom a expert Trikolory Ševčík bude opět děkanem Národohospodářské fakulty VŠE, senát hlasoval jednomyslně

Miroslav Ševčík byl děkanem Národohospodářské fakulty mezi lety 2010 a 2018. V roce 2014 se ve funkci udržel, přestože v prvním období čelil protestům části studentů. Po osmi letech v čele fakulty jej vystřídal Zdeněk Chytil, zatímco Ševčík byl proděkanem pro studium, ale nyní byl znovu zvolen děkanem. Hlasovali pro něj všichni senátoři, ke zvolení stačila nadpoloviční většina hlasů.

Ševčík jako kandidát na děkana hovořil o potřebě zachovat svobody slova a názorů. Před volbou se mimo jiné ohradil i proti článkům na Seznam Zprávy, které mimo jiné připomněly, že v minulosti uvedl, že věří méně řediteli BIS Michalu Koudelkovi než Vladimiru Putinovi. Podle Ševčíka jsou to zaplacené lži a bude za ně požadovat omluvu. „Nikdy jsem Putina nehájil,“ prohlásil. „V žádném případě neprosazuji vojenská řešení,“ dodal. Autor článků podle něj i překroutil jeho výroky pronesené v televizi CNN Prima News.

Opětovná Ševčíkova kandidatura na děkanský post vzbudila pozornost vzhledem k jeho politické činnosti. Jako expert spolupracuje s hnutím Trikolora, loni na podzim za koalici Trikolory se Svobodnými a Soukromníky neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny a vyjadřuje se k aktuálním politickým událostem, například kritizoval premiéra Petra Fialu (ODS) za jeho březnovou cestu do Kyjeva. V rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že „toto je (…) PR, osobně to vidím jako osobní zviditelnění se těch politiků“.

V minulosti psala média také o tom, že když se Ševčík ocitl v koloně, otočil se do protisměru a s použitím modrého majáčku odjel uličkou vytvořenou pro sanitky. Obhajoval se pak tím, že měl v autě člověka s velmi vážnými zdravotními problémy.