„Mám doma rolbu, tak používám majáček,“ vysvětloval děkan Ševčík

Navíc, o špatném zdravotním stavu spolujezdkyně Uretšlegr pochybuje. Až do otočky prý Ševčík působil uvolněně a se spolujezdkyní si povídal. „Zda žena potřebovala urgentní převoz do nemocnice, nevím, celou dobu se spolu bavili velmi uvolněně, navíc dvacet minut předtím, než pan Ševčík odjel s majáčkem do protisměru, ta žena řídila auto,“ potvrdil. Ani sám Ševčík nebyl schopný specifikovat původ ženiny indispozice. „Já prosím toto vzhledem k situaci, jaká je, sdělím správním orgánům a nechci vystavovat tomu enormnímu tlaku, kterému jsem vystaven teď já, nikoho dalšího,“ uvedl.

"Rolbu potřebuji, když rolbuju na chalupě"

Zákon ale přesně stanovuje, kdo může používat modrý blikající maják na autě. A děkani z vysokých škol do této kategorie rozhodně nespadají. Ševčík se ale snažil vlastnictví majáčku obhájit.

„To máte tak, mám rolbu, na které ten maják používám v případě, když je nějaká událost nebo když prostě rolbuju, na chalupě. A budete se možná divit, asi dvakrát jsem za to byl i pochválen, dokonce i policajty jednou, když jsem takhle označil v nepřehledné situaci dopravní nehodu, aby do toho nenabourali další. Ale samozřejmě už ani z důvodu záchrany třeba cizího člověka to používat nebudu.“

Nicméně používání zvláštního výstražného světla modré barvy upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích a jeho paragraf 41., který ve druhém odstavci přesně stanoví vozidla, která mohou být takovým majáčkem vybavena - civilní soukromá vozidla mezi ně nepatří. Výjimky pro používání modrých majáčků nad rámec zákona může určit pouze vláda formou nařízení, jsou mezi nimi například vybraní ústavní činitelé nebo horští záchranáři.