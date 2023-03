Zeman byl v otázce čínských investic do Česka naivní, domnívá se Rafaj

„Tato úroveň je třeba, abyste dostali k jednomu stolu ty správné firmy. Svaz průmyslu takovéto mise pořádá mnoho let, řada firem v rámci těchto misí uzavírá významné obchody. V tomto smyslu se dá říct, že Miloš Zeman chápal význam těchto misí. Je to správné u každého prezidenta, očekáváme to i u toho nového,“ zdůraznil Rafaj.

Podle Švejnara byl Zeman v ekonomické oblasti poměrně zběhlý, v 90. letech byl jedním z těch, kdo ekonomice dostatečně rozuměli. „To, že vedl delegace do Číny a Ruska, není z ekonomické stránky špatný přístup, protože jsou to země, kde je dělání byznysu poznamenáno tím, jestli je tamní vláda ochotná s podniky z dané země spolupracovat,“ upozornil ekonom, který v minulosti sám kandidoval na post hlavy státu.

Bylo naivní předpokládat, že by Čína do Česka vrhla velký objem investic tak, jak o tom Zeman opakovaně hovořil? „Jsem přesvědčený, že v tomto byl názor Miloše Zemana velmi naivní. Bylo zcela zjevné, že to, co očekával, Čína nenaplní,“ míní Rafaj, podle nějž Peking sledoval spíše geopolitické zájmy. Podle něj nebyla odcházející hlava státu tak zdatným makroekonomem, jak se ráda prezentovala.