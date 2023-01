Babišovo „určitě ne“ k otázce, zda by pomohl napadeným spojencům, zaujalo i v zahraničí

„Určitě ne, určitě ne a já si myslím, že je potřeba mluvit o míru,“ řekl v nedělním duelu s Petrem Pavlem bývalý předseda vlády Andrej Babiš poté, co mu moderátor Martin Řezníček dvakrát zopakoval otázku, zda by měla Česká republika splnit své spojenecké závazky a poslat vojáky na pomoc Polsku nebo pobaltským zemím, kdyby byly napadeny. I napoprvé Babiš na tuto otázku odpověděl, že vojáky by do války určitě nechtěl poslat. Polsko i Pobaltí jsou stejně jako Česko členy NATO a v jeho rámci se členské státy zavázaly, že v případě napadení si země vzájemně přijdou na pomoc.