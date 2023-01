Pavel: Ale to je něco jiného, ne?

Babiš: Ne, tak vy jste chtěl zkrátka vyslat vojáky NATO na Ukrajinu. Samozřejmě to je riziko a pan Pavel vlastně celý život mluví o válce.

Pane Babiši, není mým důvodem hájit kohokoliv z vás, nicméně jsem slyšel rozhovor s panem Pavlem, kde hovořil o tom, že právě vyslání vojáků na Ukrajinu by mohlo vést k rozšíření toho konfliktu, k eskalaci, takže k pravému opaku toho, co tvrdíte vy.

Babiš: Ale já jsem četl jeho tweet.

Pavel: Já bych na to s dovolením reagoval. Vy jste asi nepostřehl, že se tam píše o zajištění humanitárního koridoru. To je něco úplně jiného. To není vyslání bojových jednotek. To je o zajištění evakuace uprchlíků. A naopak transfer humanitární pomoci. Pokud by se k něčemu takovému NATO rozhodlo, pak to samozřejmě dává smysl. Ale nebyla by to bojová mise. To je něco úplně, úplně jiného. Takže vy jste jenom nepochopil obsah toho tweetu.

Babiš: Já jsem ho pochopil. Vy jste zkrátka chtěl vyslat naše vojáky na Ukrajinu, a je úplně jedno, s jakým cílem. Putin vraždí i civilisty a vraždí obyvatelstvo, vraždí vojáky. A vy jste zkrátka chtěl poslat naše vojáky na Ukrajinu, aby tam de facto mohli bojovat nebo chránit a mohli tam přijít o život. A já to nechci. A proto jsem mluvil o míru. Toto je samozřejmě manipulace s tím, že tady rok mluví vláda o válce, že jsme ve válce, tady jsou ty titulky. A já jsem mluvil o míru.

Pane Babiši, Petr Pavel v Superdebatě ČT, které vy jste se odmítl účastnit, řekl, že bude usilovat o to, aby nebyla válka. Vy máte přesto na těch billboardech napsáno to, co jsem řekl. To znamená, že generál nevěří v mír?

Babiš: Ano, generál nevěří v trvalý mír.

Proč lžete, pane Babiši?

Babiš: Na tom billboardu je to napsané. Proč bych lhal?

Co je tam napsané? Pan generál řekl, že nechce válku.

Babiš: Ne ne, pan generál řekl, že nevěří v trvalý mír, pane redaktore.

Pavel: Já jsem řekl, že trvalý mír je iluze. A trvalý mír skutečně je iluze, protože když se podíváte na historii, tak zjistíte, že lidská historie je historií konfliktů, a proto nemá smysl mluvit o něčem, jako je trvalý mír, což ale neznamená, že bychom o mír neměli vždycky usilovat. To se přece nijak nevylučuje. Vy jenom vytrháváte slovíčka z kontextu tak, jak se vám to hodí, a jenom matete pojmy.

Babiš: Ne, určitě ne, pane generále, vy jste v rámci toho výboru NATO také jednal s tím generálem, který dneska zabíjí lidi na Ukrajině. Gerasimovem.

Pavel: A víte, z jakého důvodu?

Babiš: Můžu teda mluvit? Dokonce se chlubíte na Instagramu s jeho fotkou. Vy jste tam byl v roce 2015, pokud si pamatuji, 2017. A to bylo po anexi Krymu. Proč jste s ním jednal, když byla anexe Krymu? Proč jste s ním vůbec jednal?

Pavel: Vy jste se posledně chlubil, že víte, jak fungují organizace, třeba i NATO. Tak byste mohl vědět, že předseda vojenského výboru nemůže jednat sám o sobě, ale že k tomu má mandát všech třiceti členských zemí. Jestliže se členské země shodli na tom, že chtějí deeskalovat napětí s Ruskem, chtějí nastavit nová opatření na posílení vzájemné důvěry, tak to je docela silný mandát. To není nic o vyjednávání s válečným zločincem. To jste asi moc nepochopil, jak to funguje.

Babiš: Já jsem to pochopil, pane generále. Vy jste vždycky se vším rychle hotov. Vy jste s ním zkrátka jednal 2017, bavili jste se o tom, jak ty vojska by tam byla, a já to vůbec nechápu.

Pavel: Vy jste u toho byl?

Babiš: Tak já myslím, že to bylo v médiích. Z těch dostupných zdrojů vy jste takový mandát neměl. Dokonce, a já nevím, jestli to jsou fejky na sítích, jste dokonce navrhoval rozmístění jaderných zbraní.

Pavel: Pane Babiši, to je opět nefér.

Babiš: Já jen čerpám z toho, co bylo. Já se jen ptám, proč máte na Instagramu fotku člověka, který je dneska v čele ruské armády, která zabíjí lidi. A jednal jste po anexi Krymu, to je konstatování, je to fakt.

Pavel: Tak já vám to řeknu – bylo to právě proto, že mi jde o mír. V rozporu s tím, co říkáte. Protože vždycky je lepší jednat než válčit. Po anexi Krymu nastalo dvouleté období, ve kterém NATO s Ruskem v podstatě nekomunikovalo. A bylo nám všem jasné, že nekomunikovat znamená prohlubovat vzájemné neporozumění a dovést možná nějakou banální situaci ke konfliktu. Takže z pověření třiceti zemí jsem jednal s generálem Gerasimovem. Samozřejmě ta moje příprava probíhala i v Severoatlantické radě a byla posvěcena všemi třiceti členskými státy, jinak bych tam ani jednat nemohl.

