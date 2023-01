Čekám tvrdou kampaň plnou polopravd, říká Pavel k duelu s Babišem

„Na druhé kolo se těším, protože v případě postupu do druhého kola s Andrejem Babišem, bych to vnímal jako velkou výzvu. A já mám výzvy rád,“ řekl Petr Pavel. Ve druhém kole podle něj bude záležet na tom, jestli voliči chtějí uvěřit „planým slibům Andreje Babiše“ a tvářit se nevědomě k jeho politické a podnikatelské kariéře, nebo „zvolí změnu“.

Po studiu nastoupil do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení; tehdy vstoupil do KSČ, což dnes označuje za chybu.

Prošel řadou velitelských pozic, od července 2012 do dubna 2015 působil jako náčelník Generálního štábu Armády ČR.

Pavel: Budu výraznější a můžu přitvrdit

Dále generál ve výslužbě dopotkl, že byl vždy připravený jednat tvrdě, pokud to situace vyžadovala. Zatím se podle něj kampaň vyvíjela slušně a korektně, takže to nebylo potřeba. Pokud to bude potřeba, tak je podle vlastní slov připraven přitvrdit, aniž byl ztrácel slušnost.

Hodnotově se podle vlastního soudu rozcházel s Danuší Nerudovou nebo Pavlem Fischerem pouze minimálně, stejně jako v představách o fungování České republiky i prezidentského úřadu.

Podle Pavla není důvod výrazně měnit politický program a priority, protože jsou srozumitelné i pro voliče ostatních kandidátů.

„Minimálně ve dvou debatách jsem byl méně výrazný. Mám se co učit, abych byl výraznější. Na dalších debatách bude záležet, jestli do nich půjde můj protikandidát… Na všechny debaty jsem se připravoval. Pokud budu ve druhém kole, tak se budu intenzivně připravovat i na ty debaty, které se uskuteční,“ poznamenal během odpoledne Petr Pavel k výhledu na druhé kolo.