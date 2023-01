Fiala podpořil Pavla, ANO jde za Babišem, SPD své doporučení teprve vydá

Koalice Spolu před prvním kolem oznámila, že nejblíže má k Pavlovi, senátoru Pavlu Fischerovi a bývalé rektorce Mendelovy univerzity Danuši Nerudové. Podle Fialy není třeba, aby se vládní strany aktivně zapojovaly do kampaně, protože lidé se rozhodují podle jiných kritérií. Trojici Fiala pogratuloval k jejich výsledku i nasazení v kampani.

Fiala řekl, že v hlasování mezi Pavlem a Babišem půjde o souboj hodnot. „Je před námi čtrnáct dní další kampaně, bude to nelehký souboj mezi hodnotami. Na jedné straně budou populismus, lži a příklon k Rusku, na druhé demokracie, respekt k ústavě a jasná prozápadní orientace. Budu podporovat ty druhé hodnoty, a proto vyzývám všechny, aby ve druhém kole podpořili Petra Pavla,“ uvedl Fiala.

Dobrou zprávou je podle Fialy nižší volební výsledek kandidáta SPD Jaroslava Bašty, který získal kolem 4,5 procenta hlasů. „Ukázalo se, že kandidát, jehož jediným programem byl prezidentský protiústavní puč, nezískal podporu občanů. Je to dobrá zpráva, že občané nepodporují krajnosti a politické experimenty,“ uvedl.

Na neúspěch Bašty narážel na Twitteru i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), jenž napsal, že si dle něj zaslouží poklonu většina voličů, protože Bašta měl v programu porušení české Ústavy.



Velká poklona naprosté většině voličů za to, že ve volbách prezidenta republiky totálně propadl Jaroslav Bašta, který měl v programu porušení české Ústavy. 🙏👍🇨🇿 — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) January 14, 2023

Rakušan uvedl, že kandidáti demokratického občanského spektra získali téměř 60 procent hlasů. „To je potěšující zpráva pro celou naši zemi. Že jich bylo víc a o hlasy se museli podělit, to je druhá věc. Vím, že to řada lidí kritizuje jako drolení sil. Ale kandidovat je výsadní právo. A pokud se zaštiťujeme demokracií, musíme ji brát a bránit se vším všudy,“ konstatoval.

Ve druhém kole bude volit Pavla, který podle něj reprezentuje směr, kam Česko směřovalo od roku 1989 a jak si představuje budoucnost země. Potěšující je podle Rakušana i vysoká účast, která aktuálně dosahuje k 68 procentům.

Tu ocenil i vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Z výsledků mám dobrý pocit. Věřím, že i v druhém kole se ukáže vůle České republiky zvolit zodpovědného, zkušeného a rozvážného prezidenta, který respektuje ústavu,“ uvedl Jurečka. Česko podle něj dalo jasně najevo, že patří na západ, do Evropské unie a do Severoatlantické aliance. Také poděkoval Nerudové a Fischerovi za to, že si zachovali nadhled a slušnost. „Ukázali, že lze dělat férovou volební kampaň,“ uvedl.

Pekarová Adamová: Dají se očekávat podpásovky

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) si přeje, aby nový prezident mimo jiné vrátil na Hrad důstojnost a měl důvěryhodné spolupracovníky. Uvedl, že taková kritéria splňuje jen Pavel. Piráti však žádného kandidáta oficiálně nepodporují.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová sdělila, že vítězství Pavla v prvním kole je nadějí i pro druhé kolo, zvlášť když ho podporují i mnozí protikandidáti, kterým za to poděkovala.

„Je nesmírně důležité, aby lidé přišli za dva týdny k volbám znovu, protože konečně máme velkou šanci zvolit si prezidenta, na nějž budeme moci být hrdí. Andrej Babiš už nám řadu let ukazuje, že slušnost je mu cizí, a proto se dá očekávat mnoho podpásovek v následujících dnech, ale věřím, že nakonec zvítězí nepopulistický, slušný a důstojný kandidát, tedy Petr Pavel,“ uvedla.