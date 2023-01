Fischer, Hilšer a Diviš podpoří ve druhém kole Pavla. Bašta a Zima se zatím rozmyslí

Podle svých slov považuje za paradoxní, že o prezidentskou funkci budou soutěžit dva lidé, kteří mají podle něj velmi podobnou minulost. „Oba byli členy komunistické strany a oba se nějakým způsobem zapletli s represivními složkami komunistického režimu. Je to jeden ze způsobů, jakým se Česká republika vyrovnala se svou totalitní minulostí. Obávám se, že je to nastoupení trendu k nové totalitě,“ prohlásil Bašta.

„Je vidět, že když člověk nabízí to samé, jednou to může být devět procent, jednou tři procenta. Rozhodují i peníze,“ podotkl. „Kampaň byla nízkonákladová, protože si myslím, že politici nemají být závislí na velkých penězích,“ doplnil.

Prezidentský kandidát Marek Hilšer označil svůj volební výsledek, který činí 2,56 procenta hlasů, za prohru. V minulé prezidentské volbě získal 8,8 procenta hlasů, skončil tehdy pátý z devíti kandidátů. „Před pěti lety to pro mě bylo velké překvapení. Myslím, že jsem vybočoval z pelotonu, byl jsem někdo nový. Teď to tak nebylo,“ shrnul.

Jako další moment v kampani, který zřejmě negativně ovlivnil jeho výsledek, označil vystoupení v debatě ČT. „Jsem tělem i duší sportovec, bojovník, zvolil jsem tuhle taktiku. Obsahově to asi tak zlé nebylo, ale možná mohla být lepší forma,“ uvedl a dodal, že nebylo co ztratit. „Doufal jsem, že mě to může vystřelit ještě výš.“ Zmínil, že se v kampani mohl také více zaměřit na průzkumy veřejného mínění, aby v nich byl více vidět. Podle něj bylo také překvapivé, že Jaroslav Bašta, jakožto kandidát krajní pravice, nezískal tolik hlasů.

Karel Diviš , který skončil se ziskem 1,35 procenta hlasů na předposledním místě, označil výsledek za zklamání a ve druhém kole podpoří Petra Pavla. „Generála Pavla si vážím za to, jaký byl voják, a byť s ním ve spoustě věcí nesouhlasím, i tak si myslím, že je to pro Českou republiku daleko lepší volba,“ řekl Diviš. Zárukou pro něj je tým lidí kolem Pavla, se kterými se osobně zná. „Jsou to lidé, kterých si skutečně vážím. Věřím, že pokud se budou účastnit nějaké prezidentské role, tak nedopustí, aby se tady dělo něco, co v předchozích letech, kdy se tady různě ohýbala ústava a prezident se nechoval uctivě k lidem,“ podotkl.

Zima zatím nepodpoří nikoho

Podle prezidentského kandidáta Tomáše Zimy, který skončil poslední s 0,55 procenta hlasů, se ukázalo, že úspěch ve volbách záleží na penězích vložených do kampaně. „Myslím, že pokud by někdo do volby za pět let investoval 100 nebo 150 milionů, tak vytvoří prezidenta,“ domnívá se. Sám investoval do kampaně kolem tří milionů korun. Jako svou možnou chybu, která vedla ke slabému výsledku, považuje malou aktivitu na sociálních sítích. Ta se podle něj odvíjí právě od finančních možností.

Dodal, že zatím nikoho nepodpoří a i o své volbě se teprve rozhodne. Čeká, že podobně to učiní i jeho voliči. „Věřím, že se budou řídit svým srdcem a rozumem ve prospěch naší země,“ dodal. Zmínil, že oba dva kandidáti jsou schopni vykonávat úřad prezidenta. „Jeden byl premiérem, druhý náčelníkem generálního štábu,“ řekl Zima.

Kritizoval i předvolební průzkumy, ve kterých se už loni na podzim vytvořila trojice favoritů, které preferovala média i sponzoři a dodal, že ho překvapil výsledek Danuše Nerudové. „Ještě před týdnem jí průzkumy předpovídaly kolem 25 procent, nyní získala 13, což ukazuje, že ty průzkumy nejsou tak objektivní.“ Zmínil, že vítězi jsou také voliči, protože účast 68 procent je v přímé volbě prezidenta dosud rekordní.

Do budoucna chce podle svých slov pomáhat lidem jako lékař a předávat vědomosti jako učitel. „Jestli budu se ucházet o místo senátora, nebo ne, to v tuto chvíli neřeším,“ dodal s tím, že to ale nevylučuje.