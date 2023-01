Nerudová je třetí. Babiše označila za zlo a nevyloučila založení vlastní strany

Už při příchodu do štábu se Nerudová nechala slyšet, že se dostala tam, kde dosud žádná žena nebyla. „Mladí lidé v této zemi dostali impulz k tomu, že nemusí být jen v koutě, že skutečně mají šanci se hlásit o slovo a že mají šanci být slyšeni,“ prohlásila. Její rodina podle ní kampaň zvládala „naprosto skvěle“. Konstatovala, že její manžel se stal „mámou i tátou“ a synové, kteří se také zapojili, „to ustáli“.

„Hrozně moc vám děkuji,“ pokračovala po sečtení většiny okrsků. „Jsem až zaskočená podporou, kterou jsem za rok a půl posbírala. Je neuvěřitelné, jakou vlnu jsme v České republice vzedmuli. Vlnu, která stojí za obyčejnou holkou, která nikdy nebyla v politice, ale chtěla prosazovat témata, která se týkají nás všech.“

„To, že končím třetí, vůbec nic neznamená, protože se začal psát příběh, který je inspirací pro všechny ostatní. Všichni máme moc měnit věci a já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem jako žena došla takhle daleko, se pootevřely dveře dalším, kteří půjdou za mnou,“ doplnila.

Pozitivní kampaň

V proslovu, jemuž předcházel několikaminutový aplaus, chválila svůj tým a ocenila nové prvky v politickém marketingu. „Celou dobu jsme vedli pozitivní kampaň a myslím si, že jsme přispěli k dobré náladě v této zemi. Jsem ráda, že jsme ukázali, že člověk může dojít poměrně daleko s pozitivní kampaní. S tím, že nikoho neočerňuje, a s tím, že dělá věci dobře,“ konstatovala Nerudová a následně se ostře vymezila proti Babišovi.

„Stojíme na začátku úplně nového příběhu a já bych velmi ráda popsala, kde v tuto chvíli jsme. Pořád je zde velké zlo, které se jmenuje Andrej Babiš. To zlo neodešlo a dostalo v těchto volbách poměrně dost procent. Nezapomínejme na to, že zde máme člověka, který vlastní mediální domy, politickou stranu, poslance a chtěl by vlastnit i Lány a Pražský hrad. To zlo musíme společně porazit,“ zdůraznila.

Schůzka s Pavlem

„Chtěla bych pogratulovat demokratickému vítězi Petru Pavlovi. Opakovaně jsem ve svých vystoupeních hovořila, že bych neměla problém ho podpořit ve druhém kole,“ naznačila Nerudová, která do štábu Pavla dorazila krátce po páté hodině.