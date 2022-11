PROFIL: Bývalá rektorka Danuše Nerudová chce být prezidentkou, která rozumí současným výzvám

Nerudová je profesí ekonomka, dlouhodobě se věnuje tématu daní a jejich propojení s evropským právem, důchodům i rovným příležitostem mužů a žen. Vymezila se proti návrhům na zastropování cen komodit, považuje je za „extrémně nebezpečné“, řekla pro Forum 24. Vedou podle ní k „nedostatku a frontám na banány“. Ceny energií by podle ní měly být regulovány tak, aby motivovaly ke snížení spotřeby, „protože krize je z nedostatku“. Podporuje přijetí eura, v současnosti pro krok však nejsou vhodné podmínky. Před případným zvyšováním daní by se podle ní nejdříve měla prověřit efektivita výdajů.

Nerudová podporuje členství v EU i NATO i nadstandardní vztahy s USA. Souhlasí s principy Green Dealu, který vnímá jako příležitost k inovacím. Při jeho naplňování však musí být brána v potaz bezpečnostní situace, uvedla pro ČTK. Aktuálně.cz sdělila, že by na Hrad pozvala zástupce SPD, pokud by byli ve sněmovně, nikoliv však představitele KSČM. V rozhovoru pro Forum 24 řekla, že podporuje manželství i možnost adopce dětí pro stejnopohlavní páry. „Všichni by měli mít stejná práva,“ uvedla pro Aktuálně.cz.

Role prezidenta

„Jsem člověk, který umí hledat kompromisy na místech, kde je jiní nevidí,“ řekla Nerudová v červnu v DVTV ke své představě naplňování funkce hlavy státu. Česko podle ní potřebuje prezidenta, „který rozumí současným výzvám“ jako jsou ekonomická nebo klimatická krize, stejně tak by měl prezident připomínat vládě, „aby nezapomínala na určité skupiny obyvatel“.

V rozhovoru pro Forum 24 řekla, že tíhne k „civilnímu modelu prezidentství“ a věří v přímý kontakt s lidmi. Pražský hrad by využívala jen jako úřad, otevřela by jej veřejnosti. Udělila by také vyznamenání předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému a z pozice prezidentky by se omluvila v kauze Ferdinanda Peroutky, vyjmenovala pro Aktuálně.cz. Posílení pravomocí by podle ní vedlo k prezidentskému režimu, s čímž by nesouhlasila, řekla ČTK.

Kampaň

Prezidentskou kandidaturu zvažovala od roku 2021, oficiálně ji oznámila 31. května 2022. Přihlášku ke kandidatuře podala 2. listopadu společně s 82 tisíci podpisy občanů. V boji o Hrad Nerudovou, ale i Petra Pavla a Pavla Fischera, podpořila koalice SPOLU. Nerudová krok vládních stran ocenila, vzkázala však, že chce být nadstranickou prezidentkou.

Svoji kampaň financuje z darů podporovatelů, v druhé polovině listopadu dosahoval celkový zůstatek na transparentním účtu 12,7 milionu korun. Mezi větší sponzory patří například investor Jiří Hlavenka, spoluzakladatel Partners Financial Services Petr Borkovec, někdejší šéfka společnosti Deloitte ČR Diana Rádl Rogerová, Constantin a Marie Kinští, majitel sítě restaurací Ambiente Tomáš Karpíšek či Kateřina Zapletalová, spolumajitelka firmy Moser. Serveru Seznam Zprávy Nerudová řekla, že předpokládá plné využití zákonného 40milionového limitu na kampaň. Vede ji Jan Králík, který pracoval pro Rekonstrukci státu a šéfoval i prezidentské kampani Michala Horáčka v roce 2018.