Hlava státu má být moderátorem diskuze a chápat i lidi s odlišným názorem, říká kandidátka na prezidentku Nerudová

Je to jedna Danuše Nerudová, která se snaží hovořit jiným jazykem k různým skupinám obyvatel. To je koneckonců to, co by měl prezident umět. Protože to, že je naše společnost rozdělená, je způsobeno tím, že si neumíme naslouchat a neumíme rozumět jiným skupinám obyvatel, které mluví trochu jiným jazykem. A to je to, co já dělám na nejrůznějších platformách a sociálních sítích.

Já se ptám na tu vaši snahu uchopit i to, že se nějak vyvíjela ta vaše, řekněme, mediální prezentace. Teď se na to můžeme podívat nějak jinak – vy jste hodně činná na sociálních sítích, máte svoje aktivity na různých platformách, jsou to různé profily… Jsou to různé Danuše Nerudové? Podle toho, kde vystavujete své novinky.

Máte pravdu, že když se rozhodujete, jestli budete kandidovat na funkci prezidentky České republiky, že to skutečně není žádné impulsivní rozhodnutí, že to je dlouhodobý proces. A člověk ho musí učinit velmi racionálně. Pro mě jako pro ženu bylo velmi důležité, jestli k té kandidatuře budu mít podporu rodiny…

No a to jde? Z titulu jaké prezidentské funkce byste tedy byla prezidentkou úplně všech, pokud jde o pravomoci?

Prezident nestojí proti nikomu. Prezident by měl být velmi blízko k lidem a měl by být moderátorem. A moderátorem i například ve vztahu k vládě…

Vy jste to konstatovala. Andrej Babiš tam nebude. A vy to víte?

Co to má společného s kandidaturou na prezidentku? To se stane prostě všem, vy to říkáte, jedním dechem zároveň říkáte, že ne všechny jsme perfektní, že ne všem nám ženám i mužům se tedy to cukroví letos podaří. Proč zrovna tato fotka? Navíc s celou rodinou.

Protože to je ten reálný život. Protože my žijeme v době Instagramu, kde každý dává hezké fotky, jak se mu všechno podařilo. Ale mně se v životě všechno nepodařilo. A když peču cukroví, tak většinou něco z toho spálím, něco se mi nepovede, něco se rozteče.

Co smazat, koho zablokovat. Chápu to dobře?

Když mi dovolíte, já bych odpověděla na otázku, na kterou jste se ptala, protože to s tím souvisí. Sociální sítě jsou poměrně mladé na rozdíl od společnosti, která se vyvíjela po tisíciletí. A to, že ty sítě jsou mladé, to znamená, že tam neexistují žádné normy chování. Sítě nemáme regulované. Žena na sociálních sítích, koneckonců v roli velmi silné kandidátky na prezidentku, samozřejmě čelí velmi nevybíravým poznámkám a velice nevybíravé kritice. Týká se vzhledu, týká se toho, co nosí, jestli přibrala. A myslím, že ženy ví, jaké zprávy a esemesky jim chodí – nejenom na sociálních sítích. Takže já se snažím ty, kteří píší tyto sprosté zprávy, vychovávat. Myslím si, že to patří k dobrým mravům, nebýt sprostý, a je to normou, nebýt sprostý na sociálních sítích.

Lidé vám ale na těch sociálních sítích píší, že mažete některé jejich komentáře. Že také lidi blokujete. Je mi jasné, že všechno neděláte vy sama, neděláte to vlastníma rukama. Ale máte nad tím plnou kontrolu? Dáváte pokyny, dáváte hranice? Co se pod těmi komentáři děje, koho smazat, jak reagovat?

Já mám ráda ten reálný svět. Mám ráda přírodu, ráda chodím do lesa, a život je skutečně reálný. To, že jdete ven, svítí slunce, rostou stromy. Ale bohužel sociální sítě, jakkoliv mají negativní vliv, jsou součástí našich životů. A když vedete politickou kampaň…

A bez těch sociálních sítí – myslíte si, že by to šlo? Nebo nešlo?

Ale také říkám, že bych chtěla být prezidentkou všech deseti a půl milionů lidí, což znamená, že rozumíte nejrůznějším skupinám, chápete, které věci je trápí. A – koneckonců – já jezdím do regionů, objíždím Českou republiku, hovořím s lidmi. Říkala jste, že jsem sesbírala 82 tisíc podpisů. Za každým tím podpisem je osobní příběh. S celou řadu těch lidí já jsem si osobně potřásla rukou, hovořila jsem s nimi, vím, co lidi trápí v regionech. A podle toho s nimi komunikuji.

Já si myslím, že nejlepší pro boj s dezinformacemi je zavedení informační gramotnosti. Zavedení informační gramotnosti do škol, vysvětlování studentům a žákům, jaké problémy a co všechno skrývají sociální sítě. Ale ta informační gramotnost by se měla dostávat i ke generacím starším. Protože v těch starších generacích mají většinou lidé postoj, že co je psáno, to je dáno. S tímto my musíme bojovat. Takže dříve, než bychom začali regulovat a omezovat nějakou svobodu slova, já jsem pro, abychom budovali informační gramotnost.

Českem před lety hýbala aféra plzeňských práv. Do podobného průšvihu se řítila také Mendelova univerzita, a to kvůli plagiátorství. Se znalostí té plzeňské aféry, opravdu jste neměla v těch kauzách univerzity, kde jste byla rektorkou, jednat rychleji?

Já bych chtěla říct, že…

Prosím, odpovězte na moji otázku. Se znalostí toho prostředí, po té plzeňské kauze, kterou jsme tu žili v rámci vysokoškolských studií, neměla jste jednat rychleji a nepřipustit, aby to došlo tak daleko, jako to na škole došlo?

Já jsem jednala tak, jak jsem mohla a co mi umožňovaly lhůty. V kauze překladových plagiátů jsem postupovala tak, že jsem okamžitě zřídila komisi, která dané kauzy vyšetřovala, a tituly byly odebrány. Pak tam byla druhá kauza, kde jsem nejdříve musela ustanovit interní vyšetřovací komisi, a až po tom, co ta komise přinesla výsledky, jsem mohla postupovat dále a předložit výsledky do rady pro vnitřní hodnocení.

Vy víte, a já se znovu odkazuji na to, že my jsme obrovskou aféru v tomto prostředí měli za sebou… Třeba Tomáš Foltýnek říká, že se právě konkrétně v tom časovém období od ledna do dubna nic moc neměnilo. Mohla, nebo nemohla jste jednat rychleji, právě v souvislosti s tím, že utrpělo renomé celé školy, celé univerzity? A bude to navždy spojeno s vaším jménem, že se to stalo v době, kdy vy jste byla rektorkou?

Navždy spojeno s mým jménem bude to, že když jsem nastupovala do funkce rektorky, tak Mendelova univerzita žádnou institucionální akreditaci neměla. To není samozřejmost. Většina vysokých škol v té době – nebo část vysokých škol – tu institucionální akreditaci neměla. Díky mému vedení univerzity ta univerzita získala institucionální akreditaci. To znamená, že musela nastavit vnitřní kontrolní systém řízení kvality, protože bez toho by ta univerzita institucionální akreditaci nezískala.

Potom v jednom z dílčích případů, v jednom ze zhruba padesáti studijních programů, došlo k pochybení. Pan Foltýnek správně říká, že měl pocit, že se nic nedělo. Protože pan Foltýnek nebyl součástí vedení a neznal, co bylo činěno. Nemohl ty kroky vědět, protože nebyl součástí ani rady pro vnitřní hodnocení a nebyl součástí ani vedení univerzity.

Když jsem se to od něj dozvěděla, požádala jsem prorektora pro studium v té době, aby začal vyšetřovat. On tu kauzu vyšetřoval zhruba čtrnáct dní až tři týdny. Potom, co jsme zjistili výsledky, předložila jsem celou věc radě pro vnitřní hodnocení. Datumově se to potkalo tak, že to nemohlo být předloženo v březnu, protože rada zasedá jednou za měsíc. Bylo to předloženo až v dubnu. Takže jestli mohlo dojít k nějakému zpoždění, tak možná o deset, o čtrnáct dní. Ale rozhodně ne o čtyři měsíce.

Podle Seznam zpráv škola uzavřela dvě objednávky s advokátní kanceláří Havel and Partners, ve které je partnerem váš manžel Robert Neruda. To může budit dojem střetu zájmů. Jak to vyvrátíte?

To určitě žádný střet zájmů není. Univerzita hospodaří s ročním rozpočtem dvě miliardy korun. Toto byly dvě dílčí kauzy, kde univerzita poptávala specializované právní služby. Kauzy byly v hodnotě 150 tisíc korun, což je nula celá nula nula nic procent z celkového rozpočtu univerzity. Byly to kauzy, kdy univerzita nebyla schopná vysoutěžit nový ekonomický informační systém. Kauza byla dvakrát u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Protože my jsme ten informační systém potřebovali vysoutěžit, obrátili jsme se na tuto kancelář, protože v oblasti veřejných zakázek získala dvě ceny za to, jak pracuje. Proto jsme se obrátili na toho nejlepšího, který byl v té době na trhu.

Můj muž bude určitě vykonávat tuto roli s grácií jemu vlastní. Určitě to využije k tomu, aby rozvíjel charitativní projekty, na kterých se v tuto chvíli podílíme, a rád k nim určitě přidá další. Rozhodně hovořil o tom, že pokud to bude potřeba, tak omezí výkon své advokátní činnosti.

Upozadí ji nějakým způsobem?

Omezí.

On se také ucházel o post šéfa antimonopolního úřadu. To je jedna z pravomocí prezidenta, jmenovat ho. Jak jste mu vysvětlila, že to bude zrovna ta parketa, kde nebude moci působit? Že se o takové funkce prostě nebude moci hlásit?

Můj muž o tom ví, a dokonce tehdy, když novináři vznesli „co by mohlo nastat, kdyby Danuše Nerudová kandidovala na prezidentku“, můj muž už dopředu řekl, že v tom případě by on nikdy na tu funkci nekandidoval, a kdyby tehdy vyhrál výběrové řízení, z té funkce by odstoupil.

Jakou jednou větou byste voličům vzkázala, že vše – tedy kolem vás v tomto směru – je čisté a bude nadále?

Tím, že jsem čtyři roky byla rektorkou univerzity s rozpočtem dvě miliardy korun, k žádnému střetu zájmů v této funkci nedošlo, takže nebude docházet ani v případě, kdy bych byla zvolena prezidentkou České republiky.

Anketní otázky

Která evropská politička je váš vzor?

Pro mě je to finská premiérka.

Jmenovala byste do vysoké státní funkce nebinární osobu?

To si myslím, že je věc, kterou by prezident vůbec neměl zkoumat a měla by ho zajímat expertíza.

Kdo byl podle vás nejlepší polistopadový ministr financí?

Pro mě to byl Miroslav Kalousek.

Protože vás teď podporuje?

Ne. Protože dělal zodpovědnou rozpočtovou politiku, jako jeden z mála.

Studenti vysokých škol nedávno stávkovali za klima. Když se podíváme třeba na reakci v Brně, děkan brněnské Fakulty sociálních studií jim mimo jiné vypnul wi-fi připojení. Co byste dělala vy?

Já bych v roli rektorky nebo děkanky rozhodně studentům wi-fi nevypínala. Studenti mají právo stávkovat, studenti mají právo na aktivismus. Což ale neznamená, že souhlasím s některými hesly, která na tom přespání na fakultě zaznívala.

Jste pro zavedení školného na vysokých školách?

Nejsem.